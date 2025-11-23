¡ãÂ®Êó¡äÈª²¬Æà¼Ó¤Ï5º¹7°Ì¤Ç¸åÈ¾¥×¥ì¡¼Ãæ¡¡2´§¤«¤«¤ë»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï37°Ì
¡ãCME¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¡¡3ÆüÌÜ¡þ22Æü¡þ¥Æ¥£¥Ö¥í¥óGC¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¡þ6734¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼º£µ¨ºÇ½ªÀï¤ÎÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì60¿Í¤·¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¥¨¥ê¡¼¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡£Í¥¾¡¼Ô¤¬Ç¯´Ö½÷²¦¤Î¾Î¹æ¤È¡¢ÇË³Ê¤Î¾Þ¶â400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6²¯2000Ëü±ß¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£
ÆüËÜÀª¤Ï8¿Í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÃæ¡¢ºÇ½ªÁÈ¤Î1¤ÄÁ°¤«¤é½Ð¤¿Èª²¬Æà¼Ó¤¬¸åÈ¾Àï¤ò¥×¥ì¡¼Ãæ¡£Á°È¾¤Ï¥¹¥³¥¢¤ò1¤Ä¿¤Ð¤·¡¢¼ó°Ì¤Î¥¸¡¼¥Î¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤È5ÂÇº¹¤Î7°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£´ä°æÌÀ°¦¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë11¥¢¥ó¥À¡¼¡¦11°Ì¡¢ÃÝÅÄÎï±û¤È´ä°æÀéÎç¤¬¥È¡¼¥¿¥ë9¥¢¥ó¥À¡¼¡¦17°Ì¥¿¥¤¡¢Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡ÊºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥ë¡¼¥¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡Ê¿·¿Í¾Þ¡Ë¤È¤Î2´§¤¬¤«¤«¤ë»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë6¥¢¥ó¥À¡¼¡¦37°Ì¥¿¥¤¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÀª¤â¤¤¤ë¡£¾¡¤ß¤Ê¤ß¤Ï¡Ö68¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦24°Ì¥¿¥¤¡£À¾¶¿¿¿±û¤È¸Å¹¾ºÌ²Â¤Ï¤È¤â¤Ë¡Ö67¡×¤Ç²ó¤ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦30°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¹¤®¤ë¥ê¥¹¤µ¤ó¤òÈ¯¸«¡ª
