¡¡ºå¿À¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡¢¿ÀµÜÎ½²ðÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡áÅìÇÀÂçËÌ³¤Æ»¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯¡á¤¬£²£²Æü¡¢·²ÇÏ¸©¹âºê»ÔÆâ¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢»ÙÅÙ¶â£³£°£°Ëü±ß¡¢Ç¯Êð£³£°£°Ëü±ß¤Ç²¾·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤¬ÆÃÄ¹¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡¢ÍèÇ¯£²·î¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¼ÂÀï¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢Áá´ü¤Î»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¿ÀµÜ¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ëµ¡²ñ¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯£²·î¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¹ÈÇòÀï¤âÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£¼çÎÏ¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê¼ÂÀï¤ÇÅê¤²¤ë¡Ë»×¤¤¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤ò¤®¤é¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡±¦¤Î¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÄ¾µå¤Ï¡¢ºÇÂ®£±£´£¸¥¥í¡£°ÂÄê¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤âÉð´ï¤Ç¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Èº¸±¦¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£¡ÖÂÇ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤òÆÍ¤¯¡¢¶¯µ¤¤ÊÅêµå¤¬¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë±¦ÂÇ¼Ô¤Ø¤ÎÆâ³Ñ¤òÆÍ¤¯Åêµå¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¿¹²¼¤äÂç»³¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ¼´¤ÈÂÐÀï¤·¡¢ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¡×¡£Éð´ï¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç²¿ÅÙ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢±¦¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÂæÆ¬¤ÏÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç»Å»ö¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ëºÇÂç¤Î¤³¤È¡×¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë³Ð¸ç¤À¡£
¡¡ÆþÃÄ¤Þ¤Ç¤ÏÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¹Í¤¨¡£¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢ºÇÂ®¤ò£±£µ£°¥¥í¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£º£µ¨¤Ï°éÀ®ÆþÃÄ¤Î¹©Æ£¤¬³«ËëÁ°¤Ë¡¢ÁáÀî¤â¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¿ÀµÜ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£ÇØÈÖ¹æ£³·å¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤ê¡¢¶¯ÎÏÅê¼ê¿Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£