ºå¿À¡¦¶áËÜ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¤¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ö»ÄÎ±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×»ÄÎ±¸å½é¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ
¡¡¡Öºå¿ÀÍ¥¾¡µÇ°¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Âçºå¡¦¸æÆ²¶Ú¡Ë
¡¡¥Ð¥¹¤Î¾å¤«¤é¸«¤¨¤¿·Ê¿§¡¢Ê¹¤³¤¨¤¿´¿À¼¤Ï¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¡£¶áËÜ¤Ï¤½¤Î¶õµ¤¤òºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤Ç¡¢Â¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¿°ã¤¦¥Ñ¥ì¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££²Ç¯Á°¤Ï£±£¸Ç¯¤Ö¤ê¡Ê¤ÎÍ¥¾¡¡Ë¤ÈÆüËÜ°ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Ï£²Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡£ÄºÅÀ¤Ëµ±¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤·Ð¸³¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¤¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È²þ¤á¤ÆÍ¥¾¡¤Î´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¸æÆ²¶Ú¤Î±èÆ»¤Ë¤ÏÌó£²£°Ëü¿Í¤Î¸×ÅÞ¡£¼õ¤±¤¿´¿À¼¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤âÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬Êç¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¿¥ª¥ë¤È¤«¥Ü¡¼¥É¤È¤«¡¢»ÄÎ±¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¤¤¤¦À¼¤¬¡Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡££±£±Æü¤Ë¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê£Æ£Á¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¤·¤¿°ìÈÖ¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î´¿À¼¤ÎÃæ¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤â»ÄÎ±¤ò´î¤Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î²¹¤«¤¤´¿À¼¤¬¿´¤ËÀ÷¤ß¤¿¡£¡Öµå¾ì¤ÇÊ¹¤¯¤Î¤È¡¢¤³¤ì¤À¤±¶á¤¤Ãæ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ã¤Æ·Á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤«¤é¤â¡Ê¤³¤Î´Ä¶¤Ç¡Ë¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¼±ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯·Ç¤²¤é¤ì¤¿¥¿¥ª¥ë¤Î¿ô¤âÃ¯¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖËÍ¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¿¥ª¥ë¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¥´¡¼¥ëÃÏÅÀÉÕ¶á¤Ë¤Ï¶áËÜ¤¬»î¹çÃæ¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤ªµ§¤ê¥Ý¡¼¥º¡×¤òµá¤á¤ë¥Ü¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¡È¿À¥Õ¥¡¥ó¥µ¡É¤òÈäÏª¤·¤ÆÊ¨¤«¤»¤¿¤¬¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤½¤ì¤À¤±¤Á¤ç¤Ã¤È¡×¤È¾¯¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£