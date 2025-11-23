£Ä£å£Î£Á¡¦Æþ¹¾¡¡Íèµ¨´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ÇÆùÂÎ²þÂ¤¡¡·¬¸¶»ÄÎ±¤òÇ®Ë¾¡Ö·¬¸¶Áª¼ê»Ä¤Ã¤Æ♡¡×
¡¡£Ä£å£Î£Á¡¦Æþ¹¾ÂçÀ¸Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢Íèµ¨¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Øº£¥ª¥Õ¤Ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï±¦¸ª¤Î¼ê½Ñ¤«¤é£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£±·³Éüµ¢¡£³«Ëë¤«¤é¼é¸î¿À¤òÌ³¤á£µ£°»î¹çÅÐÈÄ¡¢£²£²¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢ÈïËÜÎÝÂÇ¤¬¥ê¡¼¥°¤ÎÍÞ¤¨Åê¼ê¤ÇºÇÂ¿¤Î£¶ËÜ¤ò¿ô¤¨¤¿¤À¤±¤Ë¡ÈÆùÂÎ²þÂ¤¡É¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¡£
¡¡Æþ¹¾¤Ï¡ÖºÙ¤«¤¤¶ÚÆù¤¬»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Âç¤¤¤¶ÚÆù¤ò»È¤¦¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆ°¤¤¬»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÏ¤Î¥í¥¹¤¬½Ð¤ë¡£ÂÎ¤ò¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¤µå¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¸åÈ¾Àï¤Ç¤Ï¼«¤é¤ÎÈïÃÆ¤Ç°ÅÅ¾¤·¤¿»î¹ç¤â¤¢¤ê¡¢Á´¿È¤Î½ÀÆðÀ¤òÄÉµá¤¹¤ë¡£¼é¸î¿ÀÃ¥´Ô¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤³¤ÇÅê¤²¤ë¤È¤«³Î¼Â¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¤¬¡¢²ÝÂê¤ò³Î¼Â¤Ë¤Ä¤Ö¤·Íèµ¨¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÅÄÍµ¤È¡Ö·¬¸¶Áª¼ê»Ä¤Ã¤Æ♡¡×¤Î¥Ü¡¼¥É¤ò·Ç¤²¡¢³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê£Æ£Á¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿·¬¸¶¤Î»ÄÎ±¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡©ËÍ¤Ï¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£