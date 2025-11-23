Íèµ¨¤ÎÉÔ³ÎÄêÀ¤ÇÇ¯Êð9²¯6ÀéËü±ßÄ¶¤ò²óÈò¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹Åê¼ê¤ò¥Î¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡¡ºÆ·ÀÌó¤ØÄ´À°
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¨¥Ð¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡Ê31¡Ë¤ò¥Î¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï2026Ç¯¤ÎÇ¯Êð¤¬¥¢¡¼¥Ó¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÄ´Ää¡Ë¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¹¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó9²¯6ÀéËü±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢6·î¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µåÃÄ¤ÏºÆ·ÀÌó¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¥¨¥Ð¥ó¤ª¤è¤ÓÈà¤ÎÂåÍý¿Í¤È¤Ï²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ê½ÑÌÀ¤±¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¾¯¤·»þ´Ö¤òÃÖ¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥¨¥Ð¥ó¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÀ®¸ù¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ°ú¤Â³¤ÂÐÏÃ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆFA¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤É¤ì¤¯¤é¤¤Åê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¡£¤½¤³¤Ç°ìÅÙ²ò¸Û¤·¤Æ¤è¤êÄã¤¤Ç¯Êð¤ÇºÆ·ÀÌó¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢2021Ç¯½ªÈ×¤Ë¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î½ÅÍ×¤Ê°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï63¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç77Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨1.14¤È¡¢MLB¶þ»Ø¤Îµß±çÅê¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ï¤ä¤ä¸åÂà¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï3.62¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï6²ó2/3¤òÌµ¼ºÅÀ¤È¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡Ê¸ª¤ÎÉé½ý¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï·ç¾ì¡Ë¡£¤½¤Î¸ª¤Î¸Î¾ã¤Ï¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡4·î19Æü¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5·î½é¤á¤ËÁ°ÏÓ¤ÎÄ¥¤ê¤ÇºÆ¤ÓÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡£6·î3Æü¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼ê½Ñ¤ÏÄÌ¾ï12¡Á18¥ö·î¤Î²óÉü´ü´Ö¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£