¡Ú¶å½£¾ì½ê¡ÛË¾ºÎ¶¡¡²£¹Ë½éÍ¥¾¡¤Ë°Å±À¡Ä°ÂÀÄ¶Ó¤Ë£³ÀïÁ´ÇÔ¤Ç¿ÆÊý½°¤¬¶ì¸À¡Ö³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£±£´ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢²£¹ËË¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¤¬¿·´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡áÎ©Ï²¡Ë¤Ë´°ÇÔ¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Ï²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¡¢Ë¾ºÎ¶¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬£³ÇÔ¤ÇÊÂ¤ÖÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤¬¡¢Ç°´ê¤Ç¤¢¤ë²£¹Ë½éÍ¥¾¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿Ãæ¤ÇÄËº¨¤Î¹õÀ±¤À¡£Âç¤ÎÎ¤¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÇÔ¤ì¡¢¾¡¤Æ¤ÐÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¡£°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÄã¤¤Åö¤¿¤ê¤Ç¾åÂÎ¤¬Éâ¤¡¢¤¿¤Þ¤é¤º°ú¤¤¤Æ°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¼èÁÈ¸å¤Î»ÙÅÙÉô²°¤Ç¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤º¡¢²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤ÏË¾ºÎ¶¤È½é´é¹ç¤ï¤»¤«¤é£³Ï¢¾¡¡£¶å½Å¿³È½Ä¹¡Ê¸µÂç´ØÀéÂåÂç³¤¡Ë¤Ï¡Ö²£¹Ë¡ÊË¾ºÎ¶¡Ë¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¡Ê»ÅÀÚ¤ê¤Ç¡Ë°ÂÀÄ¶Ó¤Î¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê½êºî¤ò¸«¤Æ¡Ø¤¢¤¢¡¢¤Þ¤ÀË¾ºÎ¶¤Ï¡Ê°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¡Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢³Ê²¼¤Ë£³ÀïÁ´ÇÔ¤ÎË¾ºÎ¶¤Ï¿ÆÊý½°¤Î´Ö¤ÇÉ¾²Á¤¬µÞÍî¡£Í¥¾¡·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¿ÆÊý¤Ï¡ÖË¾ºÎ¶¤Ï³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£²£¹Ë¤¬¡Ê³Ê²¼¤Î¡ËÆ±¤¸Áê¼ê¤Ë£³Ï¢ÇÔ¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤ÏÀé½©³Ú¤Î·ë¤Ó¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤ÈÁêÀ±¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£ËÜ³ä¤Ç¤Ï²áµî£·¾¡£±ÇÔ¡ÊÉÔÀï¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÈÆÀ°Õ¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Àè¾ì½ê¤Î·èÄêÀï¤ÏÇÔ¤ì¤Æ£Ö°ï¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤ÎËÜ³ä¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·èÄêÀï¤ÇºÆ¤Ó°ÂÀÄ¶Ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡Ä¡£Ë¾ºÎ¶¤Ï»òÇÕ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£