¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¶áÆ£·ò²ð¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ëà£×£Â£Ã½Ð¾ìÍ×ÀÁáºÇ¶¯ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¤â¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ë¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬ÍèÇ¯£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£×£Â£Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ëà½Ð¾ìÍ×ÀÁá¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤é¤ò´Þ¤à¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àª¤Î»²Àï¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²£²Æü¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µåÃÄ¼çºÅ¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¶áÆ£¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¡×¤òÌä¤ï¤ì¡Ö£×£Â£ÃÍ¥¾¡¡×¤ÈÂ¨Åú¡£º£µ¨¤Ïº¸¤«¤«¤ÈÄË¤äº¸ÏÆÊ¢ÄË¤Ê¤ÉÅÙ½Å¤Ê¤ë¸Î¾ã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£ÎÅÍÜ¤¬ºÇÍ¥Àè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£±£²·î¤«¤é¤ÏÂÇ·âÎý½¬¤òºÆ³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤ÐÍèÇ¯£³·î¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦»»ÃÊ¤Ç¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥±¥¬¤ò¼£¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÂÎ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¤éËÜÅö¤ËÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È½Ð¾ì¤Ø¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñÏ¢ÇÆ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àª¤ÎÂ¸ºß¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡££±³ØÇ¯²¼¤ÎÂçÃ«¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç£µÇ¯´Ö¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤·¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç¤â¾å°ÌÂÇÀþ¤ò·ÁÀ®¤·¤¿ÌÁÍ§¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡£¡ÖÁ°²ó¤è¤ê¤â¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡×¡£ÊóÆ»¿Ø¤òÄÌ¤¸¤¿¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤ÏÇ®Îõ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Íè½Õ¤Î£×£Â£Ã¤ÏÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£¼ç¾¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¡¢¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤Ê¤É¤¹¤Ç¤Ë¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ä¤¬½¸·ë¡£Á°²óÂç²ñ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ø·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ°²ó°Ê¾å¤Ë¼ê¤´¤ï¤¤Áê¼ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¶áÆ£¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È½Ð¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤éÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£ÂçÃ«¤ä»³ËÜ¤Ê¤É¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤âÆÃ°Û¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÀäÂç¤Ê¤ë¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿¡£¶áÆ£¤Î»×¤¤¤ÏÌÁÍ§¤ËÆÏ¤¯¤Î¤«¡£