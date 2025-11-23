²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤¬¡ÈÅ·Å¨¡É°ÂÀÄ¶Ó¤ËÄËº¨£³Ï¢ÇÔ¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¡×£³¿Í£³ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ó±¿Ì¿¤ÎÀé½©³Ú¤Ø
¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£±£´ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡Âç¤ÎÎ¤¡¢Ë¾ºÎ¶¤ÎÎ¾²£¹Ë¤¬¤È¤â¤ËÇÔ¤ì¡¢¿·´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤È£³¿Í¤¬£³ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ï²áµî£²Àï£²¾¡¤ÎË¾ºÎ¶¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Æ£±£±¾¡ÌÜ¡£½éÍ¥¾¡¤ØÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ê¡¢º£¾ì½ê¸å¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤Î²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤ÏÂç´Ø¡¦¶×ºù¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤¿¡£Àé½©³Ú¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¤¬¶×ºù¡¢·ë¤Ó¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤ÈË¾ºÎ¶¤¬ÂÐÀï¡£°ÂÀÄ¶Ó¤¬¾¡¤Æ¤ÐÂç¤ÎÎ¤¡½Ë¾ºÎ¶¤Î¾¡¼Ô¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¤â¤Ä¤ì¡¢ÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤òÀ©¤·¤¿²£¹Ë¤¬»òÇÕ¤òÊú¤¯¡£
¡¡¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡Ë¾ºÎ¶¤¬Å·Å¨¤Ë¤Þ¤¿¤â¼êÄË¤¤£±ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤Ç¤â¤íº¹¤·¤òÁÀ¤¦¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¤ª¤Ã¤Ä¤±¤ËÁË¤Þ¤ì¤ÆÆÏ¤«¤º¡£ÉÔÍø¤ÊÂÎÀª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸åÂà¤·¡¢°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£È¬³ÑÍý»öÄ¹¤Ï¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¡£µ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤ÆµÕ¤Ë¤Þ¤ï¤·¤ò¼è¤é¤ì¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¤Ï½é´é¹ç¤ï¤»¤«¤é£³¾ì½êÏ¢Â³¤Î¹õÀ±¡£»ÙÅÙÉô²°¤ËÌá¤ë¤È¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢ÉÕ¤±¿Í¤¬À©¤¹¤ë·Á¤Ç¼èºà¤òÃÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡²£¹Ë¾º¿Ê£µ¾ì½êÌÜ¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¡¢Î®¤ì¤ÏË¾ºÎ¶¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡££¶ÆüÌÜ»þÅÀ¤Ç£²ÇÔ¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢½ªÈ×Àï¤Ë¤«¤±¤ÆÂç¤ÎÎ¤¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬ÂÆ§¤ß¡£¤³¤ÎÆü¤â·ë¤ÓÁ°¤Î°ìÈÖ¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤¬£³ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¾¡¤Æ¤ÐÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ï¢¾¡¤¬£·¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢£³¿Í¤¬£³ÇÔ¤ÇÊÂ¤Öº®Àï¤ò¾·¤¤¤¿¡£Àé½©³Ú¤Ï²áµî£·¾¡£²ÇÔ¤È¹ç¸ý¤Î¤¤¤¤Âç¤ÎÎ¤¤È¤Î²£¹ËÂÐ·è¡£Î©¤ÆÄ¾¤·¡¢»òÇÕ¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¡£¡ÊÎÓ¡¡Ä¾»Ë¡Ë
¡¡¢¡¸µÂç´Ø¡¦¶×É÷£Ð£ï£é£î£ô¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤¬ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿¡££²Ï¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÄã¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æº¸¤ò¼è¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë½Ð¤¿¡£°ìÊý¤ÎË¾ºÎ¶¤Ï¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï°Õ¿Þ¤Î¤Ê¤¤Î©¤Á¹ç¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£ËÜÍè¤Î±Ô¤¤Åö¤¿¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤º¡¢¶»¤âÈ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤íº¹¤·ÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£ÆÀ°Õ¤È¶ì¼ê¤¬Á¯ÌÀ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°ìÈÖ¤À¡£