¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£±£´ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡Âç¤ÎÎ¤¡¢Ë¾ºÎ¶¤ÎÎ¾²£¹Ë¤¬¤È¤â¤ËÇÔ¤ì¡¢¿·´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤È£³¿Í¤¬£³ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ï²áµî£²Àï£²¾¡¤ÎË¾ºÎ¶¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Æ£±£±¾¡ÌÜ¡£½éÍ¥¾¡¤ØÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ê¡¢º£¾ì½ê¸å¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤Î²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤ÏÂç´Ø¡¦¶×ºù¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤¿¡£Àé½©³Ú¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¤¬¶×ºù¡¢·ë¤Ó¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤ÈË¾ºÎ¶¤¬ÂÐÀï¡£°ÂÀÄ¶Ó¤¬¾¡¤Æ¤ÐÂç¤ÎÎ¤¡½Ë¾ºÎ¶¤Î¾¡¼Ô¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¤â¤Ä¤ì¡¢ÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤òÀ©¤·¤¿²£¹Ë¤¬»òÇÕ¤òÊú¤¯¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤é¤·¤¯¤Ê¤¤´°ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤Ç±¦¤òº¹¤·¤¿¤¬¡¢¶×ºù¤ËÁÈ¤ß»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£º¸¤ª¤Ã¤Ä¤±¤Ç°ìµ¤¤ËÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬É¬¾¡¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤¬¡¢µÕ¤Ë±¦º¹¤·º¸¾å¼ê¤òµö¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÎÏ¤Ê¤¯´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÅö¤¿¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£ÅÚÉ¶²¼¤Ç¤Ï´À¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ç¤ê¡£º¸È¾¿È¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤Ö¤ê¤ò¤ß¤»¡¢´é¤ò¤æ¤¬¤á¤¿¡£
¡¡È¬³ÑÍý»öÄ¹¤Ï¡Öº¸¤«¤é¤Î¤¢¤ì¡Ê¤ª¤Ã¤Ä¤±¡Ë¤¬¸ú¤«¤º»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£ËëÆâ¸åÈ¾Àï¤Î¶å½Å¿³È½Ä¹¤Ï¡Öº¸¸ª¤«¤Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄË¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎÏ¤âÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤«ËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡£±£³ÆüÌÜ¡Ê£²£±Æü¡Ë¤Î°ÂÀÄ¶ÓÀï¤ÇÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÅÚÉ¶¤ËÂÎ¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¤Ä¤±¤¿¡£º¸Éª¤ä¶»¤Îº¸ÉôÊ¬¤Ë¤ÏÀÖ¤¯»¤¤ê½ý¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«¡¢Ê¡²¬¡¦À¾¶è¤ÎÉô²°¤ÇÉáÃÊ¤Ï¹Ô¤¦¤Æ¤Ã¤Ý¤¦¤ò¤Û¤È¤ó¤É¹Ô¤ï¤º¡¢º¸¸ªÉÕ¶á¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¡£ÉÕ¤±¿Í¤ÎÂÎ¤ò¼Ú¤ê¤ÆÆþÇ°¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤·¤¿¡£¼èÁÈ¸å¡¢¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ç²áµîËÜ³ä¤Ç£±¾¡£·ÇÔ¡ÊÉÔÀï¾¡½ü¤¯¡Ë¤ÎË¾ºÎ¶¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬ºÇÄã¾ò·ï¡£°ÂÀÄ¶Ó¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¡Ö£³ÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤â¤¦²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¸µ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡££²¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ½Ð¿È¤Ç¤Ïµ®Çµ²Ö°ÊÍè£²£¹Ç¯¤Ö¤êÇ¯´Ö£´ÅÙÀ©ÇÆ¤Ø¡¢ºÇ¸å¤ÎÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ë¡£¡Ê»³ÅÄ¡¡Ë¡Ë
¡¡¢¡¸µÂç´Ø¡¦¶×É÷£Ð£ï£é£î£ô¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Ïº¸¸ª¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¤è¤¦¤À¡£ÂÎÅö¤¿¤ê¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤é±¦¤òÆþ¤ì¤¿¡£°ìµ¤¤ËÁö¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â±¦¤¬Æþ¤ì¤Ð¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Î¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂÎÀª¤«¤éº¸¤ò¤ª¤Ã¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸¤¬»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¶×ºù¤Ë°ú¤ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢±¦¤Î¤«¤¤¤Ê¡ÊÏÓ¡Ë¤âÊÖ¤µ¤ì¡¢ÎÏ¤Ê¤¯ÅÚÉ¶¤ò³ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£