¡ÚÊ¡ÅçµÇ°¡Û¥Ë¥·¥Î¥Æ¥£¥¢¥â¡¡4Ï¢¾¡¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡¡ÄÅÂ¼Àä»¿¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¤È¤³¤í¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¶¯¤µ¡×
¡¡½©¤ÎÊ¡Åç¤ÎÌ¾Êª¥Ï¥ó¥Ç½Å¾Þ¡ÖÂè61²óÊ¡ÅçµÇ°¡×¤¬22Æü¤ÎÊ¡Åç11R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¾å¤¬¤êÇÏ¥Ë¥·¥Î¥Æ¥£¥¢¥â¤¬²¡¤·ÀÚ¤êV¡£Á¯¤ä¤«4Ï¢¾¡¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°È¾å¤ÎÄÅÂ¼ÌÀ½¨¡Ê39¡Ë¤Ï¥ä¥Þ¥«¥Ä¥¨¡¼¥¹¤ÈÎ×¤ó¤À15Ç¯°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅö¥ì¡¼¥¹¾¡Íø¡£´ÉÍý¤¹¤ë¾å¸¶Í¤µª»Õ¡Ê35¡Ë¤Ï¡¢¥Ô¥³¥Á¥ã¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÀ©¤·¤¿º£Ç¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°S¤ËÂ³¤¯2¤ÄÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ë¥·¥Î¥Æ¥£¥¢¥â¤¬ÇËÃÝ¤Î4Ï¢¾¡¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¡£¿·¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó1Ëü6683¿Í¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£¤È¤â¤ËÏ¢¾¡³¹Æ»¤òÁö¤ëÄÅÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤ÇÇÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎµÞÀ®Ä¹¤Ë´¶Éþ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¤È¤³¤í¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¨¤ë¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¡£Ì´¤¬¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È»¿¼¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡°È¾å¤Î¹¥È½ÃÇ¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¡£ºÇ½é¤ÎÄ¾ÀþÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¤Ï¹¥°ÌÄÉÁö¡£¤À¤¬¡¢¥Ú¡¼¥¹¤¬ÃÙ¤¤¤È¸«¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢ÄÅÂ¼¤Ï°¦ÇÏ¤ò2ÈÖ¼ê¤Þ¤Ç²¡¤·¾å¤²¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥é¥Ã¥×¤Ç¤â¤¤Ã¤Á¤êÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢4³Ñ¤Ç¤Ï¼ê±þ¤¨È´·²¡£Æ¨¤²¤¿¥Ð¥Ó¥Ã¥È¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê¤«¤ï¤¹¤È¡¢¸åÂ³¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤â³Ú¡¹Éõ¤¸¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¾å¸¶Í¤»Õ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê´é¤À¡£¸åÊý¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤Ëº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿Á°Áö¡Ê¹ÃÈåÏ©S¡Ë¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ÊÀè¹Ô²¡¤·ÀÚ¤êV¡£¡Ö¤¿¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤·°ÌÃÖ¤â¼è¤ì¤ë¡£Áà½ÄÀ¤Î¹â¤µ¤¬À¸¤¤¿¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë´¶Ã²¤·¤¿¡£
¡¡¼À´µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¹¢¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡È³ÐÀÃ¡É¡£¡ÖÁ°¤Þ¤Ç¤ÏÇÏÂÎ½Å¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏÂÎ¼Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄ´¶µ¤òÀÑ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï°ìÊÑ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡Áö¤ÏÌ¤Äê¡£¤¿¤À¡Ö2000¥á¡¼¥È¥ë¤ò¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¡£¥ì¡¼¥¹ÁªÂò¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡×¤È»Õ¤¬ÏÃ¤¹ÄÌ¤ê¡¢¥Æ¥£¥¢¥â¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡£3ÂåÊì¤ÏG13¾¡¥Ë¥·¥Î¥Õ¥é¥ï¡¼¡£Ì¾ÌÆ¤Î·ì¤ò·Ñ¤°4ºÐÌÆÇÏ¤ÎÁÇ¼Á¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë²Ö³«¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ë¥·¥Î¥Æ¥£¥¢¥â¡¡Éã¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¡¡Êì¥Ë¥·¥Î¥¢¥â¡¼¥ì¡ÊÊì¤ÎÉã¥³¥ó¥Ç¥å¥¤¥Ã¥È¡Ë21Ç¯3·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÌÆ4ºÐ¡¡Èþ±º¡¦¾å¸¶Í¤±¹¼Ë½êÂ°¡¡ÇÏ¼ç¡¦À¾»³ÌÐ¹Ô»á¡¡À¸»º¼Ô¡¦ËÌ³¤Æ»¿·¤Ò¤À¤«Ä®¤Î¥¿¥Ä¥ä¥Õ¥¡¡¼¥à¡¡ÀïÀÓ12Àï5¾¡¡Ê½Å¾Þ½é¾¡Íø¡Ë¡¡Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â1²¯1393Ëü7000±ß¡¡ÇÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï´§Ì¾¡Ü°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¡Ë¡£