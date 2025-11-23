¡Ú¥·¥È¥ê¥óS¡Û¥à¥ë¥½¡¼¡¡¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨Æ¨¤²ÀÚ¤ë¡¡¥ë¥á¡¼¥ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¤¤¤¥ê¥º¥à¡×
¡¡µþÅÔ11R¡¦¥·¥È¥ê¥óS¤Ï¡¢Ã±¾¡1.7ÇÜ¤Î¥à¥ë¥½¡¼¡Ê²´4¡áÃÓ¹¾¡¢Éã¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í¡Ë¤¬1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤êÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¹¥È¯¤«¤é³Ú¤Ë¥Ï¥Ê¤òÃ¥¤¦¤ÈÇÏ¤Ê¤ê¤Ç²ÃÂ®¡£ºÇ¸åÊý¤«¤é¶¯Îõ¤ÊËöµÓ¤ÇÇ÷¤ë2ÃåÇÏ¥Ï¥®¥Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ò¼óº¹¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡3ÀïÏ¢Â³¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥²¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥ã¥«¥Á¥ã¥«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ¨¤²¤ë¤¿¤á¤Ë½½Ê¬¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¤¤¤¥ê¥º¥à¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤¿Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£