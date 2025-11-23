¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡×31Ç¯Á°¤ËÉ×¤¬60ºÐ¤ÇÂ¾³¦¡Ä¡¡¥ªー¥È¥Ð¥¤Îò60Ç¯¤Î83ºÐ½÷À¸½Ìò¥é¥¤¥Àー¡ª¡©
11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡×¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÇÏ¾ìÅµ»Ò¤È¾®¿¹È»¡ÊGENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡£ÇÏ¾ì¤Ï¡Ö¤¤¤Ä²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¿å¤â¿©ÎÁ¤â¼«ÎÏ¤Ç³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¿Í´ÖÎÏ¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ¼«µë¼«Â¤Î½ÅÍ×À¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£»°½Å¸©½Ð¿È¤Î¾®¿¹¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ËÌá¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤«¡¢¤½¤Î»þ¤ËÈª»Å»ö¤È¤«¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤È¤«¹Í¤¨¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬³è¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡Ø¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡Ù¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
ÆàÎÉ¸©¤Î»³±ü¤Ë¤¢¤ë¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢²ÈÂ²¤¬¾Ð´é¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¦»Ñ¡£83ºÐ½÷À¤ÎÈá´î¤³¤â¤´¤â¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¡É¤È¤Ï¡Ä¡£
ÆàÎÉ¸©¤Î»³¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤òÈ¯¸«¡ª¡¡²È¤Þ¤Ç°ìËÜÆ»¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬·úÊª¤À¤±¤¬³ÎÇ§¤Ç¤Èª¤äÅÄ¤ó¤Ü¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë¿¹¤ÎÃæ¤Î¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤À¡£
ºÇ´ó¤ê¤Î½¸Íî¤ò¤á¤¶¤¹ÁÜº÷Ââ¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤Ø¤ÈÂ³¤¯¤è¤¦¤ÊºÙ¤¤»³Æ»¤À¤±¤¬Â³¤¯¿¹¤ÎÃæ¡£¤½¤ó¤ÊÆ»¤ÎÀè¡¢»³¤Î¼ÐÌÌ¤Ë²È¤¬·ú¤Ä½¸Íî¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç65ºÐ¤ÎÃËÀ¤òÈ¯¸«¤·¡¢±ÒÀ±¼Ì¿¿¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ö¤³¤³¤Ï¡Ä¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¿À¼Ò¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È³Î¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢Áð´¢¤ê¤Ø¤È¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ê¤¬¤é¿ÆÀÚ¤Ë¤â¿À¼Ò¤Þ¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤ÎÆ»Ãæ¡¢ÀèÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÉÔ°Õ¤ËÄä¼Ö¤¹¤ë¤ÈÊÌ¤ÎÃËÀ¡Ê77¡Ë¤Î¸µ¤Ø¡£°ÆÆâÌò¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬Ç°¤Î¤¿¤á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£±ÒÀ±¼Ì¿¿¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¿À¼Ò¤È¤Ï°ã¤¦¾ì½ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ä¤³¤³¤Ï¡¢80Âå¤Î½÷À¤¬Â©»Ò¤µ¤óÉ×ÉØ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÂð¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦º£ÅÙ¤Ï³ÎÅÙ¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤¬¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢ÍÆñ¤¤¤³¤È¤ËÆ»¤ò¿Ò¤Í¤¿Æó¿Í¤ÎÃËÀ¤¬ÀèÆ³Ìò¤È¤Ê¤ê°ì¸®²È¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
½¸Íî¤«¤é»³Æ»¤Ø¤ÈÆþ¤ë¤È¡¢ÀèÆ³Ìò¤ÎÃËÀ¤¬¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¡£ÁÜº÷Ââ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉáÄÌ¼Ö¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤³¤«¤éÀè¤ÏÆ»Éý¤¬¶¹¤¯µÞ¼ÐÌÌ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£³Î¤«¤Ë¤³¤ÎÀè¤Ï·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤â¼ÖÉý¥®¥ê¥®¥ê¤Î´í¸±¤Ê»³Æ»¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÜº÷Ââ¤ÏÄó°ÆÄÌ¤êÅÐ»³¤Ç°ì¸®²È¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¡£
»³Æ»¤ò¤·¤Ð¤é¤¯¿Ê¤ó¤ÀÀè¡¢ÀÚ¤êÂó¤«¤ì¤¿ÉßÃÏ¤Ë¹õ¤¤ÀÚºÊ²°º¬¤ÎÆüËÜ²È²°¤¬¹úÁ³¤È¸½¤ì¤¿¡ª¡¡¡Ö¤è¤¯¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢83ºÐ¤Î¸µµ¤¤Ê½÷À¤ÈÄ¹ÃË¤´É×ÉØ¤À¤Ã¤¿¡£
50Ç¯Á°¤Ë¤³¤ÎÃÏ¤Ø¤È²Ç¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤¤´¼ç¿Í¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢31Ç¯Á°¤Ë¤´¼ç¿Í¤¬60ºÐ¤ÇÂ¾³¦¡£¸½ºß¤ÏÄ¹ÃË¤´É×ºÊ¤È3¿Í¤ÇÆ±µï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥é¥¤¥ÀーÎò60Ç¯¤È¤¤¤¦½÷À¤Ïº£¤â¥ªー¥È¥Ð¥¤¤Ç»³Æ»¤ò¹Ô¤Íè¤·¡¢Ï¼¤Î½¸Íî¤Ø¤ÈÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¡ª¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥ë¥ó¥ë¥óµ¤Ê¬¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤ê¸µµ¤¤À¡£
·è¤·¤Æ³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»³¿¼¤¤¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¡£¡¡ÇÏ¾ì¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±»ß¤á¤ëÅÙÎÌ¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Î²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶Æ°¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
