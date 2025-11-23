Ë§º¬µþ»Ò¤¬AI¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÈ½»ö¤Ë¡¡Ãæ»³¼·Î¤¡ØÍºá¡¢¤ÈAI¤Ï¹ð¤²¤¿¡ÙNHK¤Ç¥É¥é¥Þ²½
¡¡Ë§º¬µþ»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡ØÍºá¡¢¤ÈAI¤Ï¹ð¤²¤¿¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯½Õ¤ËNHK BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡¢NHK BS¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§Ë§º¬µþ»Ò¡¢¡Ø¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡ÙÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¤Ë¿¹¥«¥ó¥Ê¡Ö¤¦¤ì¤·¤«～¡×µÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤¿¤èー¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ãæ»³¼·Î¤¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¥êー¥¬¥ë¥ß¥¹¥Æ¥êー¡£ºÛÈ½½ê¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿AI¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÎºÛÈ½´±¤ÈÆ±Åù¤ÎÈ½·èÊ¸¤ò°ì½Ö¤ÇÀ¸À®¤¹¤ëÌ¤Íè¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»ÊË¡¤Î¤¢¤êÊý¤È¡È¿¿¼Â¡É¤ò¤á¤°¤ë¹¶ËÉ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Î¿·¿ÍÈ½»ö¡¦¹â±ó»û±ß¡£¾Ú¿Í¿ÒÌä¤ä¾ÚµòÀººº¡¢ËÄÂç¤ÊÈ½ÎãÆÉ¤ß¹þ¤ß¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤ë±ß¤Ï¡¢»î¸³Æ³Æþ¤µ¤ì¤ëAI¡ÖË¡¿À¡Ê¤Û¤¦¤·¤ó¡Ë¡×¤Î¸¡¾ÚÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖË¡¿À¡×¤ÏÆþÎÏ¤µ¤ì¤¿²áµî¤ÎºÛÈ½¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ºÛÈ½´±¤ÈÂ½¿§¤Î¤Ê¤¤È½·èÊ¸¤ò½Ö»þ¤Ëºî¤ê¾å¤²¡¢ºÛÈ½½êÆâÉô¤Ë¤Ï´üÂÔ¤È¹âÍÈ¤¬±²´¬¤¯¡£±ß¤ÏAI¤¬¡È¿Í´Ö¤Î¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ëÈ½ÃÇ¡É¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¶¯¤¤·Ù²ü¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢±ß¤ÏÂà´±´Ö¶á¤ÎºÛÈ½´±¡¦ÛØÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢18ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬Éã¿Æ¤ò»É»¦¤·¤¿»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¸øÈ½Á°¡¢ÛØÍÕ¤Ï¡ÖË¡¿À¡×¤Ë»ö·ï¥Çー¥¿¤òÆþÎÏ¤·¡¢»î¤·¤ËÈ½·è¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥È¤µ¤»¤ë¡£AI¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤Ï¡Ö»à·º¡×¡£AI¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯ÛØÍÕ¡¢AI¤Ø¤ÎÉÔ¿®¤òÊç¤é¤»¤ë±ß¡¢ÍÉ¤ì¤ëºÛÈ½°÷¤¿¤Á¡£¿¿¼Â¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤ÏAI¤«¡¢¿Í´Ö¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÊÌ¤Î²¿¤«¤«¡£
¡¡Ë§º¬¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦±ß¤ò±é¤¸¤ë¡£µÓËÜ¤ò±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥é¥ô¡Ù¤Ê¤É¤ÎÀõÌîÌ¯»Ò¡¢±é½Ð¤ò¡Ø¶Ì²»ÊüÁ÷¤òºî¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¡Ù¡ÊNHK BS¡Ë¤Ê¤É¤Îº´Æ£Á±ÌÚ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡üË§º¬µþ»Ò¡Ê¹â±ó»û±ß¡Ë¥³¥á¥ó¥ÈNHK¥É¥é¥Þ¤ÏÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤¬Åê¤²¤«¤±¤ë¿¼¤¤Ìä¤¤¤Ë¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚÊý¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¿´¶¯¤¯¡¢»£±Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë