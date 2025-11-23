¿§¤Å¤¯¹ÈÍÕ¤È¾åÊýÉñ¡ÁµþÅÔ¡¦Âç¸¶ ÊõÀô±¡ ¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢µî¤ê¤¬¤¿¤¤¡É³Û±ïÄí±à¡É ½©¤Î·Ê¿§
¡¡µþÅÔ¡¦ÍìËÌ¡¢ »ÍÊý¤ò»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿»³Î¤ ¡¦Âç¸¶¡ÊµþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¡Ë¤Ë¤¢¤ëÅ·Âæ½¡»û±¡¡¦ÊõÀô±¡¡Ê¤Û¤¦¤»¤ó¤¤¤ó¡Ë¤Ï¡¢¡Ö³Û±ïÄí±à¡×¤¬Èþ¤·¤¤¡£
¡¡½ñ±¡¤ÎÃì¤È³ûµï¤ò³Û±ï¤Ë¸«Î©¤Æ¤ÆÄí±à¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ëÆÈÆÃ¤ÎÍÍ¼°¤Ç¡¢¤½¤ÎÃ¼Àµ¤Ê¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Ï°ìËç¤Î³¨²è¤Î¤è¤¦¡£
¡¡¹ÈÍÕ¤ä¼ùÎð700Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¸ÞÍÕ¾¾¡¢ÃÝÎÓ¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬Èþ¤·¤¤Ìë´ÖÆÃÊÌÇÒ´Ñ¡Ø½©¤ÎÌëÅô¤ê¡Ù¤Ï12·î7Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡£
¡¡Âç¸¶¤ÏÈæ±Ã»³¤ÎÀ¾¤ÎÏ¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Å·Âæ½¡ÁíËÜ»³¡¦±äÎñ»û¤È¸Å¤¯¤«¤é¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÂç¸¶¤ÇºÇ¤â¸Å¤¤»û±¡¤¬¾¡ÎÓ±¡¡Ê¤·¤ç¤¦¤ê¤ó¤¤¤ó¡Ë¤Ç¡¢À¼ÌÀ¡Ê¤ª·Ð¤ËÀá¤¬¤Ä¤¤¤¿Ë¡Í×µ·¼°¡Ë¤Îº¬ËÜÆ»¾ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡1013¡ÊÄ¹ÏÂ2¡ËÇ¯¤ËÁÏ·ú¤µ¤ì¡¢¤¹¤°ÎÙ¤ÎÊõÀô±¡¤ÏÁÎÎ·¤Î½»¤Þ¤¤¡ÊÁÎË·¡Ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÇÊ¿°ÂËö´ü¡Ê1180Ç¯º¢¡Ë¤ËÁÏ·ú¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊõÀô±¡¤ÎÄí¤ÎÌ¾¤Ï¡ÖÈ×´¼±à¡Ê¤Ð¤ó¤«¤ó¤¨¤ó¡Ë¡×¡£·Ê¿§¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ÆÎ©¤Áµî¤ê¤¬¤¿¤¤Äí¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¾®Àâ²È¡¦»³ºêË»Ò¤Î¡ÖÉÔÌÓÃÏÂÓ¡×¤Ë¤â¡¢Í¼Êë¤ì¤ÎÊõÀô±¡¤ÎÄí¤ÎÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¡¢ÌÚ¡¹¤¬¿§¤Å¤»Ï¤á¤¿11·î15Æü¡¢Äí±à¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¾åÊýÉñ¤ÎÊôÇ¼ÉñÍÙ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾åÊýÉñ¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤ËµþºåÃÏ°è¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜÉñÍÙ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢Ç½¤ä¿Í·Á¾ôÎÜÍþ¡¢²ÎÉñ´ì¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢ÆÈ¼«¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤¿¡£¼ç¤ËºÂÉß¤Ê¤É¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ºÙ¤ä¤«¤ÊÉ½¸½ÊýË¡¤¬ÆÃÄ§¡£²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¤³¤ÈÃÓÈª¿µÇ·²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢¾åÊýÉñµÈÂ¼Î®»ÍÀ¤²È¸µ¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¾åÊýÉñµÈÂ¼Î®»ÕÈÏ¡¦µÈÂ¼µ±Èø¡Ê¤¤ª¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢ºÇ¹âµé¤Î¹áÌÚ¡¦²ÀÍå¤Î¹á¤ê¤ËË´¤¿Í¤ò¤·¤Î¤Ö¡ÖÂµ¹áÏ§¡×¡¢µÈÂ¼ÆàÈø¡Ê¤Ê¤ª¡Ë¤µ¤ó¤¬¸»µÁ·Ð¤ÎË´Îî¤¬¸»Ê¿¹çÀï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤ëÆâÍÆ¤Î¡ÖÈ¬Åç¡×¤òÉñ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦µþÅÔ¡£¤È¤ê¤ï¤±»³Î¤¤ÎÂç¸¶¤Ï¡¢²¤ÊÆ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾ì½ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤ò¤è¤¯Ë¬¤ì¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¬¡¼¥Ç¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¿§¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤«¤â¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¥¹¥Ù¥í¥Ë¥¢¤Î½÷À¤Ï¡Ö¸÷¤Î³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÚ¡¹¤ÎÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬ÁÇÅ¨¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô¤Î30Âå¤Î½÷À¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ê´Ñ¤È¡¢Í¥²í¤ÊÉñ¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¡ÈÈóÆü¾ï¡É¤ò´®Ç½¤·¤¿¡£ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤»¤¿¡×¤ÈËþÂ¤·¤¿É½¾ð¤ÇÄí±à¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡Âç¸¶¡¦ÊõÀô±¡¡Ø½©¤ÎÌëÅô¤ê¡Ù
´ü´Ö ¡Á2025Ç¯12·î7Æü(Æü)
ÇÒ´Ñ»þ´Ö¡¡17»þ45Ê¬³«Ìç¡¢21»þÊÄÌç (¼õÉÕ½ªÎ» 20»þ30Ê¬)
ÇÒ´ÑÎÁ¡¡900±ß (Ãã²ÛÉÕ)
¥¢¥¯¥»¥¹: µþÅÔ¥Ð¥¹¡ÖÂç¸¶¡×²¼¼Ö¡¢ÅÌÊâÌó15Ê¬
¢¨¾åÊýÉñ¤ÎÊôÇ¼¤Ï11·î15Æü¤Î¤ß¡Ê½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë