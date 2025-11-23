¡ÚÁêËÐ¡Û°ÂÀÄ¶Ó¡¡Ë¾ºÎ¶3Ï¢ÇË¤Ç¼ó°ÌÊÂ¤ó¤À!½é´é¤«¤éÆ±°ì²£¹Ë·â¤Á¡¡´ØÏÆ°Ê²¼¤Ç¤Ï38Ç¯¤Ö¤ê
¡¡¡þÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê14ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡¿·´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤¬²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤ò²¡¤·½Ð¤·¡¢3ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£´ØÏÆ°Ê²¼¤¬Æ±¤¸²£¹Ë¤Ë½éÂÐÀï¤«¤é3¥¿¥Æ¤ò¿©¤é¤ï¤¹¤Î¤Ï38Ç¯¤Ö¤ê¡£Á°¤Î°ìÈÖ¤Ç¤Ï²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤¬Âç´Ø¡¦¶×ºù¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢2ÇÔ¤ÇÊÂÁö¤·¤Æ¤¤¤¿Î¾²£¹Ë¤¬¸åÂà¤·3¿Í¤¬3ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤ÇÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÂç´Ø¡¦¶×ºù¤È¡¢·ë¤Ó¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤ÈË¾ºÎ¶¤¬ÂÐÀï¡£°ÂÀÄ¶Ó¤¬¾¡¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï·ë¤Ó¤Î¾¡¼Ô¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¤â¤Ä¤ì¡¢ÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï²£¹ËÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿Êý¤¬Í¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤¬Ë¾ºÎ¶¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Æ¾¡¤ÁÀ±¤ò11¾¡¤Ë¾è¤»¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎÁ°·¹»ÑÀª¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤í¼ê¤ÇÅö¤¿¤ë¤È²£¹Ë¤¬¤¿¤Þ¤é¤º°ú¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ëº¸¤Þ¤ï¤·¤â°ú¤¤¤Æ½Ð¤¿¡£11¾¡¤Ï¿·ÆþËë¤«¤é5¾ì½êÏ¢Â³¡£·ë¤ÓÁ°¤Î°ìÈÖ¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤¬ÇÔ¤ì¤Æ·Þ¤¨¡¢Î¾²£¹Ë¤È¼«¿È¤Î3¿Í¤¬Àé½©³Ú¤òÁ°¤Ë3ÇÔ¤ÇÊÂ¤Öº®Àï¤â±é½Ð¤·¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯²¼¤«¤éÅö¤¿¤Ã¤ÆÁ°¤Ø¹¶¤á¤é¤ì¤¿¡£Î®¤ì¤Ç½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¡¢Âç¤ÎÎ¤¤«¤éµÊ¤·¤¿´°ÇÔ¤â°ú¤¤º¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤ë¤³¤È¤Ï°ì¤Ä¡£Äã¤¯±Ô¤¯Åö¤¿¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£´ØÏÆ°Ê²¼¤¬¡¢Æ±¤¸²£¹Ë¤Ë½éÂÐÀï¤«¤é3Ï¢¾¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢1987Ç¯¤Î²Æ¾ì½ê¤Ç±×¹ÓÍº¤¬ÁÐ±©¹õ¤«¤éµó¤²¤Æ°ÊÍè38Ç¯¤Ö¤ê¡£ÅÚÉ¶²¼¤Ç¾¡Éé¿³È½¤òÌ³¤á¤¿¡¢»Õ¾¢¤Î°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤ò¿®¤¸¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÊÑ¤¨¤Ê¤¤Í¦µ¤¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Í¦µ¤¡£¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¸å¡¢¹âÅÄÀî¿³È½ÉôÄ¹¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦°Â·ÝÇµÅç¡Ë¤Ï¤¤ç¤¦Àé½©³Ú¤ÎÀµ¸á¤«¤éÂç´Ø¾º¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñµÄ¤ò³«¤¯¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×14¾ì½ê¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ç¯6¾ì½êÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿1958Ç¯°Ê¹ß½éÅÚÉ¶¤Ç2°Ì¡ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥ÉµÏ¿¤ÈÂç¤¤ÊÃÏ°Ì¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢21ºÐ¤Î¼ãÉð¼Ô¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²ù¤¤¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆ°¤¸¤Ê¤¤¡£±¿Ì¿¤ÎÀé½©³Ú¤â¡¢¸Ê¤¬¿®¤¸¤¿Æ»¤ò¿Ê¤à¤Î¤ß¤À¡£