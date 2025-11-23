Æá¿ÜÀîÅ·¿´VS°æ¾åÂó¿¿¡¡Æâ»³¹â»Ö»á¡¢ÉÍÅÄ¹ä»Ë»á¡¢ÉðµïÍ³¼ù¤é¿·µìÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÅ¸Ë¾¤Ï¡Ä
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´(Äë·ý)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿(Âç¶¶)¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤È°æ¾åÂó¿¿¤Î²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ï24Æü¤Ë¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ë¡£ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤ò¿·µìÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Äë·ý¥¸¥à¤ÎÉÍÅÄ¹ä»ËÂåÉ½¡Ê64¡Ë¡¢¸µWBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¹¡¼¥Ñ¡¼²¦¼Ô¡¦Æâ»³¹â»Ö»á¡Ê46¡Ë¡¢Î¾¼Ô¤ÈÆ±³¬µé¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëÁ°WBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬¾¡ÇÔ¤òÍ½ÁÛ¤·¡¢Å¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦ÎëÌÚÀ¿¼£¡¢°ËÅì·Äµ×¡Ë
¡¡¢ãÆâ»³¹â»Ö»á¢ä½øÈ×¤ÏÅ·¿´¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢ÃæÈ×¤«¤éÁê¼ê¤ÎÆ°¤¤Ë´·¤ì¤¿Âó¿¿¤¬´¬¤ÊÖ¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£ËÜÅö¤ËÍ½ÁÛ¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬1¡¢2ÅÀº¹¤¯¤é¤¤¤Î¶Ïº¹¤ÇÂó¿¿¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡Âó¿¿¤ÏKOÎ¨¤ÏÄã¤¤¤¬¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡£ÂÇ¤¿¤ì¶¯¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¸¤ï¤¸¤ï¹¶¤á¤ì¤ÐÅ·¿´¤â¤À¤ó¤À¤ó·ù¤¬¤ë¤Ï¤º¡£¸«¹ç¤Ã¤Æ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤é¡¢Ê¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÅ·¿´¡£Âó¿¿¤Ï¥¬¥ó¥¬¥óÁ°¤Ë½Ð¤Æµ÷Î¥¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤ò²¼¤¬¤é¤»¤Æ¾Ç¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬¸°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¡¡¤¿¤ÀÅ·¿´¤Î¥¹¥¿¡¼À¤Ï¥Ô¥«¥¤¥Á¡£°æ¾å¾°Ìï¤äÂ¼ÅÄÎÊÂÀ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤è¤ê¾å¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÆ°¤«¤»¤ë¡ÈÀª¤¤¡É¤â¤¢¤ë¡£²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿¾ì¹ç¤ÏÅ·¿´¤Î°µ¾¡¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£Âó¿¿¤ÏÁ°²ó¡¢Äé¤È¤Î·ãÀï¡Ê0¡½3È½ÄêÉé¤±¡Ë¤Ç¤Ò¤ÈÈé¤à¤±¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤¢¤¢¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤¿¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÃÏ¤äº¬À¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¢ãÉÍÅÄ¹ä»Ë»á¢ä¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤«¤é¤ÎÅ¾¸þÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÅÚÉ¶¤ÇÀï¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢·Ð¸³ÃÍ¤ÎÉÔÍø¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¥¥Ã¥¯¤«¤é¤ÎÅ¾¸þÁª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Ê1¡Ë¹½¤¨¤¬¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë¡Ê2¡ËÁê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤¬±ó¤¤¡Ê3¡Ë¥ê¥º¥à´¶¤¬°ã¤¦¡½¡½¡£¤³¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤Ç2¤Ä¤Î·¹¸þ¤¬½Ð¤ë¡£ËÉ¸æ¤¬´Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤È¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¤Î¹¶·â¤¬¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤À¡£¤¿¤À¡¢¡Ê2¡Ë¤ÏÄ¹¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤Æ¤ë¡¢¡Ê3¡Ë¤Ï¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥ê¥º¥à¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Ä¹½ê¤â¤¢¤ë¡£¥¥Ã¥¯½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¤³¤ÎÄ¹½ê¤òÀ¸¤«¤»¤ì¤Ð¡¢¥¥Ã¥¯·Ð¸³¤ò¥×¥é¥¹¤Ë»È¤¨¤ë¡£
¡¡Âó¿¿¤Ï·Ð¸³ÃÍ¤Èµ»½Ñ¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ç¾å²ó¤ë¡£¤¿¤À¡¢Æá¿ÜÀî¤Ï15ºÐ¤«¤éÄë·ý¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÎý½¬¤·¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤è¤±¤ë¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¥Ñ¥ó¥Á¤òÅö¤Æ¤ë¥»¥ó¥¹¤ÏÅö»þ¤«¤éÈ´·²¤À¤Ã¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Û¤ÉÉÔÍø¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡»î¹ç¤Ïµ»½ÑÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£È½Äê¤òÁÛÄê¤·¡¢¥é¥¦¥ó¥É¤´¤È¤ËÍ¸úÂÇ¤òÅö¤Æ¤ÆÌÀ³Î¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£Æá¿ÜÀî¤ÏÊÑ¸¸¼«ºß¤ÎÆ°¤¤Ç½øÈ×¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ì¤Ð¡¢²¡¤·ÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Âó¿¿¤ÏÆá¿ÜÀî¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀè¼ê¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡£KO·èÃå¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢½ªÈ×¤À¤í¤¦¡£
¡¡¢ãÉðµïÍ³¼ù¢äÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Âó¿¿¤µ¤ó¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤«¡¢½ªÈ×¤Ç¤Î¥¹¥È¥Ã¥×¡ÊTKO¾¡Íø¡Ë¡£Æ±¤¸¥¸¥à¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦×ÖÅÙ¡Ê¤½¤ó¤¿¤¯¡Ë¤Ï¤Ê¤·¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¸«¤Æ¤â¥Ü¥¯¥·¥ó¥°µ»½Ñ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢·Ð¸³ÃÍ¤Îº¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡Å·¿´·¯¤È¼«Ê¬¤ÏÆ±¤¸¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼½Ð¿È¤À¤¬¿¿µÕ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¼«Ê¬¤Ï¥¥Ã¥¯»þÂå¤Îµ÷Î¥´¶¤ä¥ê¥º¥à´¶¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢Å·¿´·¯¤Ï»î¹ç¤´¤È¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤À®Ä¹Â®ÅÙ¤ÇËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡È¥¶¡¦¥Ü¥¯¥µ¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÂó¿¿¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£µÕ¤ËÉÝ¤¤¤Î¤¬ÊÑÂ§Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÍè¤é¤ì¤¿»þ¤«¤Ê¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬À¤³¦½éÄ©Àï¤·¤¿ºòÇ¯5·î¤Î¥â¥í¥Ë¡¼Àï¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆÈÆÃ¤Î¶õµ¤´¶¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤¿¤À³«¤Ä¾¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¡£Å·¿´·¯¤â¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¹Í¤¨¤ÇÎ×¤à¤È»×¤¦¡£²ñ¾ì¤òÌ£Êý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Å·¿´·¯¤¬¤Ä¤¯¤ë¡ÈÀ¤³¦¡É¤ä¡È¶õµ¤´¶¡É¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Âó¿¿¤µ¤ó¤Î¾¡Íø¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£