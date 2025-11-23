ÂÀÅÄ¸÷Âå¼ÒÄ¹¡¡É×¤È·Æ¤¦¡¢»¶Êâ¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¡»Å»öËº¤ì¤ÆÇúÌä¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤ÈÌµÍý¤»¤º2ËüÊâ
¡¡¡Ú¤À¤«¤é¸µµ¤!¡ÛÃøÌ¾¿Í¤Ë·ò¹¯¤ä¸µµ¤¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦´ë²è¡Ö¤À¤«¤é¸µµ¤¡ª¡×¡£Çú¾ÐÌäÂê¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¥¿¥¤¥¿¥ó¤ÎÂÀÅÄ¸÷Âå¼ÒÄ¹¡Ê61¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â»Å»ö¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤ÈÌÂ¤¤¤Ä¤Ä¤âµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢35Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ×¡¦ÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤È¤Î¤ª»¶Êâ¥¿¥¤¥à¤Ç¤¹¡£»Å»öÃç´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢É×ÉØ¤Ç¤¢¤ë2¿Í¤¬»Å»ö¤òÎ¥¤ì¤Æ²á¤´¤¹·Æ¤¤¤Î»þ´Ö¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤ËÊâ¤Â³¤±¤ë2¿Í¤Î»Ñ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡Ê¹½À®¡¦µÈß·¡¡ÎÝ¡Ë
¡¡»ä¤Ã¤Æ¼ñÌ£¤È¤«ËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¤¢¤¨¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢ÂÀÅÄ¡Ê¸÷¡Ë¤È·î¤Ë2¡¢3²ó¤¹¤ë»¶Êâ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÌµÍý¤ä¤ê¤Ë¤Ç¤âÂÀÅÄ¤ò³°¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤ÆÊâ¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬Í¶¤ï¤Ê¤¤¤ÈÂÀÅÄ¤Ï±¿Æ°¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡£ËÜ¿Í¤â¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Ê¸¶ç¤ò¸À¤ï¤º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡¤è¤¯¹Ô¤¯¤Î¤Ï¿·½ÉÊýÌÌ¡£¡Ê¿ùÊÂ¶è¤Î¡Ë¼«Âð¤«¤é´´ÀþÆ»Ï©¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤éÊâ¤¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤·¤¹¤®¤º¡¢Èè¤ì¤¿¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤ä¥Ð¥¹¤Ë¤â¾è¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¿·½É¤ËÃå¤¤¤¿¤é¥Û¥Æ¥ë¤Ç·Ú¤¯¤ªÃã¤ò¤·¤Æµ¢¤ë¡£¤À¤¤¤¿¤¤2ËüÊâ¤¯¤é¤¤¤ÏÊâ¤¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤Î»×¤¤¤Ä¤¤Ç¶ðÂô¸ø±à¤Î¥®¥ç¡¼¥¶¥Õ¥§¥¹¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï´ðËÜ¡¢»ä¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Æ¤¤ÊÅ¹¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡Ö¤¢¤ì¤É¤¦¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤É¤¦¡©¡×¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÊÑ¤ï¤ë·Ê¿§¤ÎÏÃÂê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£»Å»ö¤ÎÏÃ¤Ï°ìÀÚ¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÂÀÅÄ¤Ï¤Û¤Ü²¿¤âÏÃ¤µ¤º¡¢»ä¤ÎÏÃ¤ËÁê¤Å¤Á¤òÂÇ¤Ä¤¯¤é¤¤¡£¤Ç¤â»ä¤âÈè¤ì¤¿¤é¸ß¤¤¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀèÅ·À¸Ô´ØÀáÃ¦±±¤Î¤¿¤á¡¢Êª¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿»þ¤Î¸÷·Ê¤ÏÉÂ±¡Æâ¤Ç¤·¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤ÏÆ°¤¯¤³¤È¤µ¤¨¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¤Û¤Ü´°¼£¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï±¿Æ°¤¬¤à¤·¤í¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤ÏÂç¹¥¤¡£¼ã¤¤º¢¤Ë¤Ï¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¤è¤¯ÌÚÅÐ¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï»¶Êâ¤¬°ìÈÖ¤Î±¿Æ°¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÉÂ±¡¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ìë¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÌÀ¤±Êý¤ËÌ²¤ë½¬´·¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¿çÌ²»þ´Ö¤Ï1Æü3»þ´Ö¤Û¤É¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤¹¡£µ¯¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢È¯ÁÛ¤·¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤Î¤³¤È¤Ï¾ï¤ËÆ¬¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ëÀ¸³è¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÂÀÅÄ¤È¤Î»¶Êâ¤Î»þ´Ö¤ÏÍ£°ì¡¢»Å»ö¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ËÜÅö¤Ï¼ÒÄ¹¶È¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Çú¾ÐÌäÂê¤¬Âç¼ê»öÌ³½ê¤òÎ¥¤ì¤Æ»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¡¢»ä¤¬»Ù¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ëº£¤Ç¤Ï¼Ò°÷¤â·Ý¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤«¤é»Å»ö¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢60ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿º£¤Ç¤Ï²ñ¼Ò¤ò¤É¤¦¸å¿Ê¤ËÂ÷¤¹¤«¡½¡½¡£¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡30ºÐ¤´¤í¤«¤éÇú¾ÐÌäÂê¤Î»Å»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éË»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÂÀÅÄ¤È¡Ö60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÁ¥¤ÇÀ¤³¦°ì¼þ¤·¤è¤¦¤è¡×¤ÈÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÀÅÄ¤â¡Ö¹Ô¤¯¤è¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤Þ¤À¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡£
¡¡µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¤â¤¦60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÀÅÄ¤ÈÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£ËÜ¿Í¤Ï·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¥º§¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤¿¤ê¤·¤Ä¤Ä¾ï¤Ë¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤·¤Æ¼Â¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ë¿ÍÀ¸¤Ç°ì²ó¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤½¤³¤Ë»Å»ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÂÀÅÄ¤Ï·ù¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤ËÌ©Ãå¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´ë²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¹Ô¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Å»ö¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¢ãÃø½ñ¤ÇÀÖÍç¡¹¢äÂÀÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï10·î¤ËÃø½ñ¡Ö¼ÒÄ¹ÌäÂê¡ª¡¡»ä¤Î¤ª¾Ð¤¤ÈËÀ¹µ¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥¿¥ó¤ÎÀßÎ©·Ð°Þ¤ä½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÎ¢Â¦¡¢¼«¿È¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ä½¡¶µ2À¤¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÏÃÂê¤âÀÖÍç¡¹¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿È¾¼«ÅÁÅª¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·î´©»ï¡ÖÊ¸·Ý½Õ½©¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿°ìºý¡£Ï¢ºÜ¤ÏÈ¾Ç¯¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÁûÆ°¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬Áý¤¨¤Æ1Ç¯¤ÎÏ¢ºÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤â»ä¤ÈÆ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡þÂÀÅÄ¡¡¸÷Âå¡Ê¤ª¤ª¤¿¡¦¤ß¤Ä¤è¡Ë1964Ç¯¡Ê¾¼39¡Ë7·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î61ºÐ¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¡¢¸å¤ËÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¡£Æ±´ü¤Ï¾¾Â¼Ë®ÍÎ¤é¡£¤½¤³¤ÇÇú¾ÐÌäÂê¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢90Ç¯¤ËÂÀÅÄ¸÷¤È·ëº§¡£93Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥¿¥ó¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Ï¡¼¥ÖÀìÌçÅ¹¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤â·Ð±Ä¡£20Ç¯¤Ëº°¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¡£