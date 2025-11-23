²£ÉÍ¡¦¿¥ÅÄ¤¬µß±ç¤Ç5²óÌµ¼ºÅÀ¡ª¡¡Íè½©¥É¥é1¸õÊä¤¬ÅìËÌ²¦¼Ô¡¦²Ö´¬ÅìÉõ¤¸¡¡Îý½¬»î¹ç¤Ç1¡½0
¡¡´ØÅìÂç²ñ¤Ç8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢1¡½0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡Íè½©¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¤Î¿¥ÅÄæÆ´õ¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï5²ó¤«¤éµß±ç¤·5²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£149¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿Ä¾µå¡¢¥«¡¼¥Ö¤ò¼´¤Ë7»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÅìËÌ²¦¼Ô¤òÉõ¤¸¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦ÏÓ¤Ïº£·î¾å½Ü¤Ë¼«¸ÊºÇÂ®¤Î154¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£Â¼ÅÄ¹ÀÌÀ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ËÆ±³ØÇ¯¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃæÆü¡¦Í°°æ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÅÁ¼ø¤µ¤ì¡ÖÅêµå¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ç»ë»¡¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤ÎNPB¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯1°Ì¶¥¹ç»ØÌ¾¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÌøÆâ¡¡ÎËÊ¿¡Ë