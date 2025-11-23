·ÐºÑ°ÂÊÝ¿ä¿ÊË¡¡¡½ÀÆð¤Ë¸«Ä¾¤·¤Æ¹ñÌ±À¸³è¼é¤ì
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤¬¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¿ä¿ÊË¡¤Î²þÀµ¤ò´Ø·¸³ÕÎ½¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡£ÅÅÎÏ¤äÄÌ¿®¡¢¶âÍ»¤Ê¤É¡¢¹ñ¤¬ÂÐºö¤ò¼çÆ³¤¹¤ë£±£µÊ¬Ìî¤Î¡Ö´ð´´¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤ÎÂÐ¾Ý³ÈÂç¤ä¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤è¤ë³¤³°»ö¶È¤ÎÅ¸³«¤ò»Ù±çÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡¿ä¿ÊË¡¤Ï¡¢»º¶È´ðÈ×¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ä¡¢½ÅÍ×¹ÛÊª¤Î¶¡µëÌÖ¹½ÃÛ¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë£²£°£²£²Ç¯¤ËÀ®Î©¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸½¹ÔË¡¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡££²£´Ç¯¤Ë¤Ï¼¯»ùÅç¸©Ì¸Åç»Ô¤ÎÌ±´ÖÉÂ±¡¤¬¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢´µ¼Ô¤Î¿ÇÎÅ²èÁü¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢µßµÞ¤È³°Íè¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤òÀ©¸Â¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°åÎÅ¤ÎÄó¶¡¤È¤¤¤¦Æü¾ïÀ¸³è¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹»öÂÖ¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¡Ö´ð´´¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤ËÄÉ²Ã¤¹¤Ù¤¤À¡£
¡¡´ð´´¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´ë¶È¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ò¥·¥¹¥Æ¥à²½¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢°ÂÊÝ¾å¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë³°¹ñÀ½ÉÊ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤ò¹ñ¤¬»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¶¡µë¤¬º£¤âÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿©ÉÊ¶È³¦¤Ï´ð´´¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼ÂÐºö¤Ë¹ñ¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Î½ÅÂçÀ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Ë¡Î§¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â´ë¶ÈÂ¦¤¬´õË¾¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾ðÊó¶¦Í¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ø¤Î²ÃÆþ¤òÇ§¤á¤ë¤Ê¤É¡¢½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸¡Æ¤²ÝÂê¤À¤í¤¦¡£
¡¡½ÅÍ×¹ÛÊª¤Î³ÎÊÝ¤â¤Þ¤¿¡¢µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ï¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¡¢Â¾¹ñ¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¡¢¹ÛÊª¤ÎÍ¢ÆþÀè¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤É¤Ë¤â¹¤²¤ë¤¿¤á¡¢Ë¡²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¾¹ñ¤Î¹ÁÏÑÀ°È÷¤äÂ¤Á¥»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ëÆüËÜ´ë¶È¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥·¡¼¥ì¡¼¥ó¡Ê³¤¾å¸òÄÌÏ©¡Ë¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¡¢ÂæÏÑ¼þÊÕ¤ä¥Ð¥ë¥È³¤¤Ê¤É¤Ç³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬Â»½ý¤¹¤ë»öÂÖ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÇË²õ¹©ºî¤òµ¿¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Åç¹ñ¤ÎÆüËÜ¤Ï¹ñºÝÄÌ¿®¤ò³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¹ÔË¡¤Ç¤Ï¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÉßÀß¤äÊÝ¼é¤Ø¤Î»Ù±ç¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤âË¡²þÀµ¤Î½ÅÍ×¤ÊÏÀÅÀ¤À¡£
