ÍèÇ¯£´·î¤«¤éÄ§¼ý»Ï¤Þ¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¡×¡¢·î¼ý£µ£°Ëü±ß¤Ê¤é·î£¶£°£°±ßÄøÅÙ¡Ä·òÊÝÏ¢¤¬»î»»¡¡
¡¡¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Îºâ¸»¤È¤·¤ÆÍèÇ¯£´·î¤«¤éÄ§¼ý¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¡×¤Ç¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Ï²ñ¼Ò°÷¤é¤Î¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤Ë£°¡¦£²£´¡óÄøÅÙ¤ÎÉéÃ´¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡·î¼ý£µ£°Ëü±ß¤Ê¤é·î£¶£°£°±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¡£Âç´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤é¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ê·òÊÝÏ¢¡Ë¤¬»î»»¤·¡¢²ÃÌÁ¤¹¤ëÁÈ¹ç¤ËÄÌÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡·òÊÝ¤Ë»ÙÊ§¤¦ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢·î¼ý¤ò£µ£°Åùµé¤ËÊ¬¤±¤¿¡ÖÉ¸½àÊó½··î³Û¡×¤ò´ð¤Ë»»½Ð¤·¡¢»Ù±ç¶â¤ÎÄ§¼ý³Û¤âÅùµé¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¡£»î»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¶È¼ç¤È¸Ä¿Í¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÉéÃ´³Û¤Ï¡¢É¸½àÊó½··î³Û¤¬£²£°Ëü±ß¤Ê¤é·î£´£¸£°±ß¡¢£³£°Ëü±ß¤Ê¤é·î£·£²£°±ß¡¢£µ£°Ëü±ß¤Ê¤é·î£±£²£°£°±ß¤È¤Ê¤ë¡£¸¶Â§ÄÌ¤êÏ«»È¤ÇÈ¾Ê¬¤º¤ÄÉéÃ´¤¹¤ì¤Ð¡¢¸Ä¿ÍÉéÃ´¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì·î£²£´£°±ß¡¢·î£³£¶£°±ß¡¢·î£¶£°£°±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÏÄ§¼ý³Û¤òÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤ËÌó£¶£°£°£°²¯±ß¡¢£²£°£²£·Ç¯ÅÙ¤ËÌó£¸£°£°£°²¯±ß¡¢£²£¸Ç¯ÅÙ¤ËÌó£±Ãû±ß¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Ø¤Î¾å¾è¤»Î¨¤âÃÊ³¬Åª¤ËÁý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎºÐ½Ð²þ³×¤äÄÂ¾å¤²¤Ë¤è¤ê¡Ö¹ñÌ±¤Ë¼Â¼ÁÅª¤ÊÄÉ²ÃÉéÃ´¤ÏÀ¸¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºÐ½Ð²þ³×¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¾å¸Â³Û¤Î°ú¤¾å¤²¤¬´µ¼ÔÃÄÂÎ¤ÎÈ¿È¯¤Ç¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÛÄêÄÌ¤ê¤ËºÐ½Ðºï¸º¤¬¿Ê¤à¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£