ÀÄ³ØÂç¡¦¸¶´ÆÆÄ¾åµ¡·ù¡ÖÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×È¢º¬£³Ï¢ÇÆ¤ØÃÆ¤ß¡¡»³ÅÐ¤ê£µ¶èµ¯ÍÑ¤Ï¡Ö¤ª³Ú¤·¤ß¡×¤È¤Ë¤ä¤ê
¡¡¡ÖÎ¦¾å¡¦¸ÞÂç³Ø£Í£Á£Ò£Ã£ÈÂÐ¹³Àï¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Ä®ÅÄ£Ç£É£Ï£Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÃË»Ò£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Ç£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄ³ØÂç¤Ï¡¢£²£·Ê¬£³£·ÉÃ£¶£²¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤ÇÁö¤Ã¤¿¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ò´Þ¤á¤Æ£²£·Ê¬Âæ¤ò£µ¿Í¤¬µÏ¿¤·¡¢£±£°¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à¤Ï£²£¸Ê¬£°£±ÉÃ£°£¸¡£¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ï¡Ö³ØÀ¸¤Î²Æ¹ç½É°Ê¹ß¤ÎÎý½¬¤ËÂÐ¤¹¤ë½¸ÃæÎÏ¤Ë¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡£º£Ç¯¤âÀÄ³Ø¤¬ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¾åµ¡·ù¤ËÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÂç³Ø»°Âç±ØÅÁ¤Ï½Ð±À±ØÅÁ£·°Ì¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ£³°Ì¡£Ìó£±¥«·î¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿È¢º¬Ï©¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ç¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¾¡Éé¤òÊ¬¤±¤ëÆÃ¼ì¶è´Ö¡¢»³ÅÐ¤ê¤Î£µ¶è¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¡£É¬¤º¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ¤Ï£¶£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò¤±¤ó°ú¡£ÆÈÁö¤·¤¿¤Þ¤Þ¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò£±£²ÉÃ¹¹¿·¤¹¤ë²÷Áö¤ò¸«¤»¤¿¡£¼ç¾·ó¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÎ×¤àÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ø¡ÖÈ¢º¬¤È¸À¤¨¤ÐÀÄ³Ø¡¢ÀÄ³Ø¤È¸À¤¨¤ÐÈ¢º¬¡£ºÇ¹â¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£