「ヒゲの隊長」佐藤正久「自衛隊っていうのは、元々は『憲法違反』とか言われてました」
»²µÄ±¡µÄ°÷¤ò3´üÌ³¤á¤¿¡Ö¥Ò¥²¤ÎÂâÄ¹¡×¤³¤Èº´Æ£Àµµ×»á¡Ê65¡Ë¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£Î¦¾å¼«±Ò´±»þÂå¤Ï¥¤¥é¥¯Àè¸¯ÂâÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âSNS¤ÇÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿º´Æ£»á¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
Àè·î21Æü¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¿Ä¤Î¶¯¤µ¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡¢¼óÁê»ØÌ¾¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë°Ý¿·¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ¯¤¤«¤±¤¿¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬Æ°¤¤¤¿¡×
°Ý¿·¤È¤Î¡ÈÆþ³Õ¤Ê¤Ï¢Î©¡É¤Ï¡¢ÉûÅÔ¿´¹½ÁÛ¡¢½°µÄ±¡¤ÎÄê¿ôºï¸º¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤êÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤Î1Ç¯¤Û¤ÉÊ¡»ã¤È¤«¤ÎÀ¯ºö¤¬¿Ê¤ó¤À°ìÊý¤Ç¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È¤«³°¸ò¤ÎÌäÂê¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤â¡¢°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¤ÏÅÏ¤ê¤ËÁ¥¤Ç¤·¤¿¤Í¡£³°¹ñ¿Í¤È¤«¤ÎÌäÂê¤â¤Í¡×
¤Þ¤º¤Ï·ü°Æ¤À¤Ã¤¿¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇ¯ÆâÇÑ»ß¤Ë¤á¤É¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡Ö¼ê¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÀ¯ºö¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¤ÇÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ÏËÉ¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ò»¶¤ÏÍ½»»À®Î©¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦¾¯¤·Àè¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£ÌîÅÞ¤â¼«Ì±ÅÞ¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤Î¥¿¥Þ¤¬¤Ê¤¤¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×
1983Ç¯¡Ê¾¼58¡Ë¤ËËÉ±ÒÂç¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤ËÆþÂâ¡£96Ç¯¡ÊÊ¿8¡Ë¤Ë¹ñÏ¢PKO¥´¥é¥ó¹â¸¶ÇÉ¸¯Í¢Á÷Ââ½éÂåÂâÄ¹¡¢04Ç¯¤Ë¥¤¥é¥¯Àè¸¯ÂâÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¸½ÃÏ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤â¡Ö¥Ò¥²¤ÎÂâÄ¹¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤ÎÂ¸ºß¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤ä°ìÈÌ¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Î¹Êó¤Ë¤â¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂç»ö¤À¤Ê¤ÈÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«±ÒÂâ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸µ¡¹¤Ï¡È·ûË¡°ãÈ¿¡É¤È¤«¡ÈÆü±¢¼Ô¡É¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¥½¤ÎÎäÀï»þÂå¤Ï¡ÈÊ½¤ÎÃæ¤Ç·±Îý¤ò¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦»þÂå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
90ÂåÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥½Ï¢¤¬Êø²õ¡¢ÎäÀïÂÎÀ©¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«±ÒÂâ¤¬³°¤Ë¤â½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£³¤³°¤Ç¤ÎPKO¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¹ñÏ¢Ê¿ÏÂ°Ý»ý³èÆ°¤ä¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏºÒ³²ÇÉ¸¯¤È¤«¤Ç¤Í¡£¹ñÌ±¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«±ÒÂâ¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¹Êó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï³èÆ°¤ò±ß³ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¾ðÊóÈ¯¿®¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¾Í»ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡£À¯¼£¤ÎÊý¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤¿»þ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹ñÌ±¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÂçÀÚ¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥Í¥Ã¥È¤¬È¯Ã£¤·¤¿¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤è¤êÃúÇ«¤Ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆÃ¤Ëº£¤ß¤¿¤¤¤ËSNS¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ê¸»ú¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤â¤Í¡£YouTube¤Ê¤ó¤«¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢AI¤â¤É¤ó¤É¤óÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¾ðÊó¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¹ñÌ±1²¯3000Ëü¿Í¤ÎÊý¤¬¡¢¤ß¤ó¤ÊÉ¾ÏÀ²È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈãÈ½¤âÍè¤ì¤Ð±þ±ç¤âÍè¤ë¡£À¯¼£²È¤âÃ±¤Ê¤ëÄ´À°·¿¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¡¢È¯¿®¤ÈÄ´À°¤ÎÎ¾Êý¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡º´Æ£Àµµ×¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤µ¡Ë1960Ç¯¡Ê¾¼35¡Ë10·î23Æü¡¢Ê¡Åç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£83Ç¯¤ËËÉ±ÒÂç¤òÂ´¶È¤·¤ÆÎ¦¾å¼«±éÂâÆþÂâ¡£96Ç¯¡ÊÊ¿8¡Ë¹ñÏ¢PKO¥´¥é¥ó¹â¸¶ÇÉ¸¯Í¢Á÷ÂâÄ¹¡£04Ç¯¥¤¥é¥¯Àè¸¯ÂâÄ¹¡¢Éü¶½¶ÈÌ³»Ù±çÂâÄ¹¡£07¡Á25Ç¯¡ÊÎá7¡Ë¤Ë»²µÄ±¡µÄ°÷¡£·ì±Õ·¿O¡£