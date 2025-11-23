£×ÇÕÍ¥¾¡¤Î¤¿¤á¡ÖÃ¯¤¬½Ð¤Æ¤âÆ±¤¸Àï¤¤¤ò¡×¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹·Á¡Ä³«Ëë¤Þ¤Ç£²£°£°Æü
¡¡£²£¶Ç¯£¶·î£±£±Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëËÌÃæÊÆ£×ÇÕ³«Ëë¤Þ¤Ç¡¢£²£³Æü¤Ç£²£°£°Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£±£±·î£±£´Æü¡¦¥¬¡¼¥ÊÀï¡Ê£²¡»£°¡Ë¡¢Æ±£±£¸Æü¡¦¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¡Ê£³¡»£°¡Ë¤ËÏ¢¾¡¤·¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤ÎÂåÉ½ÄÌ»»£±£°£°»î¹ç¤ò¾þ¤ê¡¢£²£°£²£µÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡££²£°£°ÆüÁ°¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¶á¤Å¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡ÈÍýÁÛ·¿¡É¤ò¡¢ÆüËÜÂåÉ½Ã´Åö¤Î¶âÀîÍÀµ¼Ô¤¬¡Ö¸«¤¿¡×¡£
¡¡¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡ÌÜÉ¸¤Ï£×ÇÕÍ¥¾¡¡£Èó¸½¼ÂÅª¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÄ©Àï¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è·Á¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤ÐºÇÂç¤Ç£¸»î¹ç¤òÀï¤¦ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ë¸þ¤±¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£²¡¢£³¥Á¡¼¥àÊ¬¤ÎÀïÎÏ¤ò¡×¤È¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¸Ä¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½£Æ£×¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¿Í¤ÇÀï½Ñ¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â»î¹ç¤´¤È¤ËÁª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾õÂÖ¤ÇÀï¤¨¤Ð¡¢¸Ä¤Ç¾å²ó¤ëÍ¥¾¡¸õÊä¹ñ¤Ë¤âÂÐ¹³¤·¤¦¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¡£
¡¡£±£°·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤Ï¡¢¼ç¾¤Î£Í£Æ±óÆ£¡¢»°ãø¡¢£Ä£ÆÈÄÁÒ¤ò·ç¤¯Ãæ¡¢£Ä£ÆÎëÌÚ½ß¡¢ÅÏÊÕ¡¢£Í£Æº´Ìî³¤¤ÎÂæÆ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ£³¡½£²¤ÈµÕÅ¾¾¡Íø¡££±£±·î¤ËÉüµ¢¤·¤¿±óÆ£¤äÈÄÁÒ¤â°ìÄê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤¿¡£»°ãø¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤¬¶á¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë£Ä£Æ°ËÆ£¤ä¹â°æ¤é¤¬Ìá¤ì¤Ð¡¢Áª¼êÁØ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¸ü¤ß¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¡¢Æ²°Â¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤ÎÁ°Ìë¡£¡Ö¡ÊÈÄÁÒ¡ËÞæ¤¯¤ó¤ä¡ÊÆîÌî¡ËÂó¼Â¤¯¤ó¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢£×ÇÕ¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¡£¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Å¥½¤¯¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤è¤¦¤È¡×¡£Ãæ¿´Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢»Ø´ø´±¤ÎÊý¿Ë¤Ë±è¤Ã¤Æ¿¿·õ¤ËµÄÏÀ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÀï¤¦³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃ¯¤¬½Ð¤Æ¤âÆ±¤¸Àï¤¤¤ò¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¡¢´Å¤¤ÍýÁÛÏÀ¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ëº£¡¢¤½¤ó¤ÊÀï¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£¸Ç¯£¹·î¤ËÈ¯Â¤·¡¢ÆüËÜ»Ë¾åºÇÄ¹¤ÎÄ¹´üÀ¯¸¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¡ÈÏÂ¤Î¿´¡É¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ë¿§¤Å¤¯¥Á¡¼¥à¤À¡£