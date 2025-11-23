µð¿Í¥É¥é£±¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¥ì¥ê¡¼¥Õ¤ÎÁ°¤Ç¡È¥ß¥¹¥¿¡¼º²¡É·Ñ¾µÀÀ¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¡×
¡¡µð¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿»ÙÇÛ²¼¡¢°éÀ®·×£±£±Áª¼ê¤¬£²£²Æü¡¢£Çµå¾ì¤Ç»ÜÀß¸«³Ø¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££±°Ì»ØÌ¾¤ÎºíµÜÀ½ºî½ê¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Ï¡È¥ß¥¹¥¿¡¼º²¡É·Ñ¾µ¤òÀë¸À¡££¶·î£³Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£¹¡Ë¤¬¡¢À¸Á°¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥×¥íÌîµå¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÁª¼ê¤Ø¤ÎÈôÌö¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡½¼¼Â¤·¤¿ÀßÈ÷¤Ë¡¢ÃÝ´Ý¤ÏÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡££Çµå¾ì¤äÎÙÀÜ¤·¤¿Áª¼êÎÀ¡¢ºÇ¿·¤Îµ¡´ï¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¸¦µæ¼¼¡Ê¥é¥Ü¡Ë¤¬Æþ¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Åï¤Ê¤É¤ò¸«³Ø¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤È²¦Äç¼£»á¤Î¥ì¥ê¡¼¥Õ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈµÇ°»£±Æ¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¡£¤³¤³¤ÇÌîµå¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÅÁÅý¤Î¤¢¤ëµåÃÄ¤À¤Ê¡¢¤È¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¡×¡£ÉáÃÊ¤Ï¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎÉ½¾ð¤¬¡¢¾¯¤·¤À¤±´Ë¤ó¤À¡£
¡¡£²£±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¡¡¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢´üÂÔ¤Î¥É¥é£±¤¬¡È¥ß¥¹¥¿¡¼º²¡É¤ò¶»¤ËÈôÌö¤ò´ü¤·¤¿¡£À¸Á°¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥×¥íÌîµå¡×¤È¸ø¸À¤·¡¢¥×¥ì¡¼¤ÇÌ¥Î»¤·¤ÆÌîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤²¤¿¡£¥É¥é£±º¸ÏÓ¤Ï¡ÖÅ·Í÷»î¹ç¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤ê¡¢±ÇÁü¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Ìîµå³¦¤ò¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿Êý¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö»î¹ç¤Î·ë²Ì¤ä¥×¥ì¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¢µå¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤¿Êý¤ä¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¿´¹½¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤Î¤Ïµð¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡££¹£µÇ¯¤Ë±¦Éª¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤Ï¡¢Íâ£¹£¶Ç¯¤Ë£Çµå¾ì¤Ç£±¿ÍÌÛ¡¹¤È³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹±è¤¤¤ò¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤Î¼Ç¤¬¤Ï¤²¡¢¡È·¬ÅÄ¥í¡¼¥É¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÅÁÀâ¤òÊ¹¤¤¤¿ÃÝ´Ý¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤Áö¤êÈ´¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º£¸å¡ÈÃÝ´Ý¥í¡¼¥É¡É¤ÈÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤ÀÀè¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÈôÌö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¤ò¸Ø¤ë¥¢¥Þµå³¦¶þ»Ø¤Îº¸ÏÓ¤À¤¬¡¢£±£·£¹¥»¥ó¥Á¡¢£·£µ¥¥í¤ÎÆùÂÎ¤Ï¥×¥í¤Ç¤ÏºÙ¿È¡£ÆþÎÀ¸å¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÀ°¤Ã¤¿¿©»ö¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¡¢½¼¼Â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤¬À°¤¦¡£¡Ö¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤È¤«¤ÏÌµÍý¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¤¬¡¢¼Á¤âÎÌ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÆùÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤à¡£¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ê¤ÉºÇÀèÃ¼µ¡´ï¤Î¤½¤í¤¦¥é¥Ü¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖÆ°ºî²òÀÏ¤â¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¸¤«¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¡£¥Õ¥ë³èÍÑ¤ÇÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë»»ÃÊ¤À¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ïº¸¤Î¥¨¡¼¥¹µé¤ÎÅê¼ê¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿¡Ö£²£±¡×¡££²£³Æü¤ËÅìµþ£Ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö½é¤á¤Æ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤ß¡£Ëþ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â³Ú¤·¤ß¡×¡£¤½¤Îº¸ÏÓ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¡¢°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ê¾®Åç¡¡ÏÂÇ·¡Ë
¡¡¢¡£Ç·¬ÅÄ¥í¡¼¥É¡¡¸½Ìò»þÂå¤Î·¬ÅÄ¿¿À¡¤¬£¹£µÇ¯¤Ë±¦Éª¤ò¼ê½Ñ¡£Íâ£¹£¶Ç¯¤Ë£Çµå¾ì¤ÇÏ¢Æü³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹±è¤¤¤òÁö¤ê¹þ¤ß¡¢¼ÇÀ¸¤¬¤Ï¤²¤¿ÉôÊ¬¤¬¡Ö·¬ÅÄ¥í¡¼¥É¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µð¿Í¤Ç¤Ï¾¾°æ½¨´î¤¬µì¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÎÀ¤Ç¾ö¤¬¤¹¤êÀÚ¤ì¤ë¤Û¤ÉÁÇ¿¶¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿Éô²°¤¬¡Ö¾¾°æÉô²°¡×¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£