¡ÚÅ·¹ÄÇÕ¡ÛÄ®ÅÄ¼ç¾DF¾»»Ò¡¡Èá´ê½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÎÞ¡¡¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Î¡È²¸ÊÖ¤·¡É²Ì¤¿¤·¤Æ´¿´î
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¡¡Ä®ÅÄ3¡¼1¿À¸Í¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡¹ñÎ©¡Ë
¡¡·è¾¡¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬Á°²ó²¦¼Ô¤Î¿À¸Í¤ò3¡½1¤Ç²¼¤·¡¢Èá´ê¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Á°È¾6Ê¬¤ËFWÆ£ÈøæÆÂÀ¡Ê24¡Ë¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢FWÁêÇÏÍ¦µª¡Ê28¡Ë¤¬Æ±32Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¡£¸åÈ¾¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¿Ø¤â¼ç¾¤ÎDF¾»»Ò¸»¡Ê32¡Ë¤òÃæ¿´¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Î¾¯Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤·¤ÆÌó37Ç¯¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¤«¤é½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤Î¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¡Ê55¡Ë¤Ï¶ìÀá¡¢J1¾º³Ê2Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î¹ñÆâ¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¤òºÆ¤ÓÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡¼ç¾¤ÎÌÜ¤«¤éÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿DF¾»»Ò¤Ï¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£5¼ºÅÀ¤ÇÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿8·î31Æü¤ÎÀîºêFÀï¡£»î¹çÄ¾¸å¤Ë¡Ö²¼¤ò¸þ¤¤¤¿»þ¤Ë¡È´é¤ò¾å¤²¤í¡É¤È¤¤¤¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡Ö¤½¤Î²¸¤òÊÖ¤¹¡×¤È¿´¤Ë·è¤á¤ÆÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ë½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¾ï¤Ëµá¤á¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë´¿´î¤òµá¤á¤¿¡£