¡ÚÁêËÐ¡ÛÂç¤ÎÎ¤¡¡ÄË¤¤3ÇÔÌÜ¡¡º¸¸ªµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤À¤±¡×
¡¡¡þÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê14ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡2¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Âç¤ÎÎ¤¤ÏÄË¤¤3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÂÎ¤ÇÅö¤¿¤ê±¦¤òº¹¤·¤¿¤¬¡¢¶×ºù¤Ëº¸¾å¼ê¤òµö¤·¤¿¡£±¦»Í¤Ä¤Ç¾å¼ê¤¬°ú¤±¤º´ó¤êÀÚ¤é¤ì¡ÖÅö¤¿¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«·Î¸Å¤Ç¤Ïº¸¸ªÉÕ¶á¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Ëë²¼°Ê²¼¤ÎÎÏ»Î¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤â¤ß¤Û¤°¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤ÉÂÎ¤Î¥±¥¢¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¼èÁÈ¸å¤ÏÎ¾É¨¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¡¢ÅÚÉ¶²¼¤Ç¤â´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¡£Ë¾ºÎ¶¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤ÈÊÂ¤ó¤Ç·Þ¤¨¤ëÀé½©³Ú¡£¡Ö3ÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤È»×¤Ã¤ÆÌÀÆü¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤À¤±¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£