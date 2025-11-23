¡ÚNBA¡Û¡ÈCP3¡É¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂàÉ½ÌÀ¡Ä¸Î¶¿³®Àû¤ÇÊó¹ð¡ÖºÇ¸å¤Îµ¡²ñ¤Ë´¶¼Õ¡×
¡¡NBA¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ý¡¼¥ë¡Ê40¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Ý¡¼¥ë¤Ï¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥Û¡¼¥Í¥Ã¥Ä¤ÈÂÐÀï¡£¸Î¶¿³®Àû¤Ç»î¹çÁ°¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡ª¡ª ¤Ê¤ó¤ÆÎ¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ÄºÇ¸å¤Î¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë´¶¼Õ¡ª¡ª¡×¤È¼«¿È¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆ°²è¤È¤È¤â¤Ë°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡05Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÁ´ÂÎ4°Ì¤Ç¥Û¡¼¥Í¥Ã¥Ä¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥Ý¡¼¥ë¡£¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥´¥Ã¥É¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢NBA¤Î¸½ÌòºÇÂ¿¥¢¥·¥¹¥È¿ô¤È¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¿ô¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ»»¤Ç¤Ï¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¥È¥ó¤Ë¼¡¤°ÎòÂå2°Ì¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ä¡£¥¢¥·¥¹¥È¿ô¤Ç¤Ï5²ó¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¿ô¤Ç¤Ï6¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥·¥¹¥È¿ô¤Ï7¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤ÇÊ¿¶Ñ2·å¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë12²óÁª¤Ð¤ì¡¢¥ª¡¼¥ëNBA¥Á¡¼¥à¤Ë11²óÁª¤Ð¤ì¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ë9²óÁª¤Ð¤ì¡¢06Ç¯¤Î¿·¿Í²¦¡¢¤½¤·¤ÆNBA75¼þÇ¯µÇ°¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï08Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¡¢12Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤ÇÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥Í¥Ã¥Ä¡¢¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¢¥í¥±¥Ã¥Ä¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¡¢¥µ¥ó¥º¡¢¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥º¤ÈÅÏ¤êÊâ¤41ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëº£µ¨¤Ï¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£