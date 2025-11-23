Íò¡¡¥é¥¹¥È£µÂç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼·èÄêà¥×¥é¥Á¥ÊáÉ¬»ê¤â¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î»ÑÀªÅ°Äì¡¡À¸ÇÛ¿®¤â·×²èÃæ
STARTO ENTERTAINMENT¤Ï22Æü¡¢ÍèÇ¯5·î¤Ç³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ëÍò¤Î¡¢¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI¡×¤Ç¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ê¤É5Âç¥É¡¼¥à¤ÇÁ´15¸ø±é¡£26Ç¯3·î13Æü¤Ë»¥ËÚ¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢Åìµþ¡¢°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬¡¢Âçºå¤ò¼þ¤ê¡¢5·î31Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ë¸ø±é¤ÇËë¤ò²¼¤í¤¹¡£
Íò¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¡£¸½Ìò³èÆ°»þ¤«¤é¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë5²ñ¾ì¤ò¤á¤°¤ê¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£È¯É½¤µ¤ì¤¿ÆüÄø¤ò¸µ¤Ë³Æ²ñ¾ì¤Î¼ýÍÆ¿Í¿ô¤òÃ±½ã·×»»¤¹¤ë¤È¡¢70Ëü¿ÍÁ°¸å¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¸ø±é¤Î±þÊç»ñ³Ê¤Ï¿½¤·¹þ¤ßÂåÉ½¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤â¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÆþ²ñ¼õÉÕ¤òºÆ³«¤·¤¿º£Ç¯6·î2Æü°ÊÁ°¤«¤é¤ÎÍ¸ú²ñ°÷¤Î¤ß¡£¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î»ÑÀª¤òÅ°Äì¤·¤¿¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤À¤±¤Ë¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¥Á¥±¥Ã¥È²½¤ÏÉ¬»ê¤À¡£
Æ±Æü¡¢5¿Í¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÇÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Ý¯°ææÆ¡Ê43¡Ë¤¬¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢À¸ÇÛ¿®¤Î½àÈ÷¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÇÛ¿®ÂÐ±þ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾¾ËÜ½á¡Ê42¡Ë¤Ï¡Ö³èÆ°¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£