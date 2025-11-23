WEST.¶Í»³¾È»Ë¡¡¶¦±éNG¤À¤Ã¤¿?Âç¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸åÇÚ¤È¡È½é¶¦±é¡É¡Ö¥¦¥ï¥µ¤Ç¤Ï¤½¤Ã¤ÁÂ¦¤«¤é½Ð¤Æ¤ë¡×
¡¡WEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¡Ê36¡Ë¤¬22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¥ó¥È¥ì¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£King¡õPrince¤Î±ÊÀ¥Î÷¡Ê26¡Ë¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç½é¶¦±é¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë´ë²è¡ÖÆÍ·â¤Þ¤«¤Ê¤¤¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ËÁÆ¬¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡¦¶Í»³¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¶Í»³¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤ó¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤¤?¡×¤È¶¦±é¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¡£±ÊÀ¥¤â¡Ö²ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¿¤Þ¤Ë¡Ä¥Á¥é¥Ã¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Ïµ²±¤Ë¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¶¦±é¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Í»³¤Ï¡Ö¥¦¥ï¥µ¤Ç¤Ï¤½¤Ã¤ÁÂ¦¤«¤éNG½Ð¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤±¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤Î¥¦¥ï¥µ¤Ë±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¦¥ï¥µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡£¶Í»³¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È²ò½ü¡×¤È´î¤Ó¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤«¤éÎ®¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥¦¥ï¥µ¤¿¤É¤êÃå¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡£ÉÝ¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£