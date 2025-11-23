¡Ö¾×·â¤À¡×¡È¥í¥Ê¥¦¥ÉÉÔºß¡É¤ÇÈãÈ½»¦Åþ¤ÎWÇÕ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢FIFA¤¬Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÅê¹Æºï½ü¡ª¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï´Ú¹ñ¼ç¾¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬¾Ãµî¤Ç´Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°¢Á³¡Ö¼è¤ê½ü¤«¤ì¤¿¡×
¡¡ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¹ñ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë42¤«¹ñ¤¬·èÄê¡£»Ä¤ê¤Ï²¤½£Í½Áª¤ÈÂçÎ¦´Ö¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç·èÄê¤¹¤ë£¶¤«¹ñ¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢FIFA¡Ê¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤¬11·î19Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¢ÆüËÜ¤Î±óÆ£¹Ò¤Ê¤É½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿42¤«¹ñ¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤¬£±¿Í¤º¤ÄÊÂ¤ó¤À¤½¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î»Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¤ëÂç¥¨¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ò¡ÈÁª½Ð¡É¤·¤¿FIFA¤ËÂÐ¤·¡¢À¤³¦¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤«¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·ï¤ÎÅê¹Æ¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡FIFA¤Ï21Æü¡¢ÊÌ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÅê¹Æ¡£º£ÅÙ¤Ï2022Ç¯¤Ë¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò½¸¤á¤¿¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ÏÂç¤¤¯·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£ÅÙ¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬¡Èºï½ü¡É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬È¿±þ¡£¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Äµþ¶¿¡Ù¤Ï¡Ö¾×·â¤À¡£¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Ïºï½ü¤µ¤ì¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£FIFA¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤òºï½ü¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸ø³«¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¿·¤·¤¤¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢º£ÅÙ¤Ï¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤È¤·¤Æ¸Ø¤é¤·¤²¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿·¤·¤¤¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸«¤¿°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÍîÃÀ¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡×
¡Ö¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¥È¥Ã¥×¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Ïºï½ü¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥°¥ë¡¼¥×¼Ì¿¿¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥á¥Ã¥·Áª¼ê¤âÃæ±û¤ËÎ©¤Á¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¡¢2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤òÇÔÂà¤µ¤»¤¿¥â¥í¥Ã¥³¤Î¥æ¥»¥Õ¡¦¥¨¥ó¡á¥Í¥·¥êÁª¼ê¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ì¤ÏÁ°²ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎµÇ°Åê¹Æ¤«¡©¡Ù¡Ø¤Ê¤¼¥á¥Ã¥·¤¬¼çÌò¤À¤Ã¤¿2022Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡ØFIFA¤Ï¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹³µÄ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ØÊóÉü¤·¤¿¤Î¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ë±óÆ£¤Î¸Ä¿Í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤ÎÊ£¿ô¤ÎÁª¼ê¤¬ÊúÍÊ¤¹¤ë»Ñ¤¬¾®¤µ¤¯·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Ûºï½ü¤µ¤ì¤¿¥í¥Ê¥¦¥ÉÉÔºß¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õ´Ú¹ñ¼ç¾¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬¾Ã¤¨¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
