¡Ú¾®ÁÒ¶¥ÎØ¡¡G1¶¥ÎØº×¡¡5ÆüÌÜ¡Û12R¤Ï¸ÅÀÍ¥ºî¡¡½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÎ©¤Á²ó¤Ã¤Æ4Ç¯¤Ö¤êÅöÂç²ñ·è¾¡Àï¤Ø
¡¡¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎG1¡ÖÂè67²ó¶¥ÎØº×¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â5090Ëü±ß¡Ë¤Ï5ÆüÌÜ¡£¾¡Éé¤Î½à·è¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï12R¤À¡£
¡¡Æó¼¡Í½ÁªA1Ãå¤ÇÈ¿·â¤ò³«»Ï¤·¤¿¸ÅÀ¤¬ËÜÌ¿¤À¡£¤³¤³¤â½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÎ©¤Á²ó¤Ã¤Æ4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¥ÎØº×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÆþ¤ê¤òÁÀ¤¦¡£Å¸³«Åª¤Ë¤â»³ÅÄµ×¤ÏÄÉÁö¤Þ¤Ç¤È¤ß¤Æ¡¢¿¿¿ù¡½µÈÅÄ¤Î´ØÅì¥³¥ó¥Ó¤ò½Å»ë¡£ÃæÌî¤Ï¤¦¤Þ¤¯¥Ú¡¼¥¹¤Ç±¿¤Ù¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¡£
¡¡¡ã1¡ä¸ÅÀÍ¥ºî¡¡½Å¤¿¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤¬¥Ð¥ó¥¯¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£¼«ÎÏ¡¢¼«ºß¡£
¡¡¡ã2¡äµÈÅÄÂóÌð¡¡Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Å¾¼Ö¤Î´¶¤¸¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¿¿¿ù·¯¤Ø¡£
¡¡¡ã3¡äÃæÌî¿µ»ì¡¡µÓ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç²óÉü¤¹¤ë¤Î¤ß¡£¼«ÎÏ¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã4¡ä»³ÅÄµ×ÆÁ¡¡¤É¤³¤«¤Ç·þ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£¸ÅÀ·¯¤Ø¡£
¡¡¡ã5¡ä»³ÅÄÍÇÊ¿¡¡Æó¼¡Í½Áª¤¬°ìÈÖÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èè¤ì¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ËÀìÇ°¡£Ã±µ³¡£
¡¡¡ã6¡ä¼èÄ»Íº¸ã¡¡À¾ÅÄ·¯¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¤Í¡£Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¾õÂÖ¤ÏÀ¨¤¯¤¤¤¤¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã7¡äÀ®ÅÄÏÂÌé¡¡ÄÉÁö¤Ç¤¤¿¤·°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£Èè¤ì¤¬È´¤±¤Æ¤¤Æ¤Þ¤º¤Þ¤ºÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃæÌî·¯¤Ø¡£
¡¡¡ã8¡ä¾®ÁÒÎµÆó¡¡¾¾ËÜ·¯¤¬À¨¤¤¡£¼«Ê¬¤âµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£2Áö¤·¤Æ1ÆüµÙ¤ó¤Ç¡¢¤¤¤¤ÆüÄø¤À¤Ã¤¿¡£¼èÄ»·¯¤Ø¡£
¡¡¡ã9¡ä¿¿¿ù¾¢¡¡¾ð¤±¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼«ÎÏ¡£