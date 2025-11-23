¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¡Û´Ý»³´õ¤¬WÇÕ½éÍ¥¾¡¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤é¤Ã¤¿µ¤Ê¬¡× º®¹çÃÄÂÎ¤ËÂ³¤½÷»Ò¸Ä¿Í¤â³«Ëë¡È¶â¡É
¡¡¡þ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼WÇÕ¡¡¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¸Ä¿ÍÂè1Àï¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë¡¡¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS140¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎWÇÕ½÷»Ò¸Ä¿ÍÂè1Àï¤Ç´Ý»³´õ¡Ê27¡áËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬¹ç·×285.5ÅÀ¤ÇWÇÕ½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°ËÆ£Íµª¡Ê31¡áÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤Ï8°Ì¡¢µÜÅèÎÓ¸Ð¡Ê22¡á¾¾ËÜÂç¡Ë¤Ï10°Ì¡¢¹âÍüº»Íå¡Ê29¡á¥¯¥é¥ì¡Ë¤Ï11°Ì¡¢ÀªÆ£Í¥²Ö¡Ê28¡á²¬ËÜ¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï12°Ì¡¢º´Æ£Í®·î¡Ê18¡áÅìµþÈþÁõ¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï21°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ý»³¤¬Áá¤¯¤â2¤ÄÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Á°Æü¤Îº®¹çÃÄÂÎ¤ËÂ³¤¯ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢¸Ä¿ÍÀïWÇÕ½éÍ¥¾¡¡£1²óÌÜ¤Î133¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢2²óÌÜ¤âÈôÌö¤òÂ·¤¨¤Æ2°Ì¤Ë25¡¦8ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤ë°µ¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿µ¤Ê¬¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¤Ç¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹27ºÐ¡£Ä¹Ìî¡¦ÈÓ»³¹â3Ç¯¤Î16¡Á17Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËWÇÕ½é½Ð¾ì¡£ÌÀÂç¤Ë¿Ê¤ó¤Ç½çÄ´¤ËÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢22Ç¯ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿21Ç¯10·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÅ¾ÅÝ¡£º¸É¨Á°½½»ú¤¸¤óÂÓ¡¢È¾·îÈÄÂ»½ý¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÊâ¤¯¤³¤È¤«¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò»Ï¤á¡¢Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÉüµ¢¡£ÃÏÆ»¤ËÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¥±¥¬¤Î¶²ÉÝ¤ò¹îÉþ¤·¡¢23Ç¯2·î¤Ë¤ÏWÇÕ½é¤ÎÉ½¾´Âæ¤È¤Ê¤ë2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¿Èô¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¡£´Ý»³¤Ï¾ïÆüº¢¤«¤é¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥²¡¼¥È¤ò¾å¤²¤ÆÈôµ÷Î¥¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¡£¡ÖÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢10·î¤Î²Æ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¥¤¥ó¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÍ¥¾¡¡£¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£°ì¤Ä¤º¤Ä¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿´Ý»³¡£ÍèÇ¯2·î¤Î¸ÞÎØ¤Ø¡¢¤½¤Î»ë³¦¤ÏÎÉ¹¥¤À¡£