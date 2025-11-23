¡Ú¥Ð¥ì¡¼¡ÛÅì¥ìÀÅ²¬Ï¢¾¡Æ¨¤¹¤â¡¡Æ£Ãæ¼ç¾¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡SV¥ê¡¼¥°¤ÎÅì¥ìÀÅ²¬¤ÏWDÌ¾¸Å²°¤Ë1¡½3¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£µ¨½é¤ÎÏ¢¾¡¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¾å¤²¥à¡¼¥É¤â°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¡£Âè4¥»¥Ã¥È19¡½21¤«¤éÁê¼êOH¿åÄ®¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ÇÊø¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤ÏMB¥Õ¥Ù¥ë¤ÎÏ¢Â³A¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë4Ï¢Â³¼ºÅÀ¤ÇËü»öµÙ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸ª¤òÍî¤È¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àè½µ¤ÎÄ¹ÌîÀïÆ±ÍÍ¡¢ÇÔÀï¤Ï¥µ¡¼¥Ö¸ú²ÌÎ¨¤Îº¹¡£Âè1¥»¥Ã¥ÈÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¼ç¾¤ÎOHÆ£Ãæ¤ä¡¢Âè3¥»¥Ã¥È°Ê¹ß¤ËÆþ¤Ã¤¿OH»³ÅÄ¤é¤¬ÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤â¡¢Î®¤ì¤Ë¤Ï¾è¤ì¤º¡¢8°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁê¼ê¤Ï¥µ¡¼¥Ö¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿Æ£Ãæ¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¡Ê¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¡Ë¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò·ÑÂ³¤·¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÆüÄø¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿OH¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤¬ÉüÄ´·¹¸þ¤Ç¡¢2ËÜ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤È58¡¦3¡ó¤Î¹â¤¤¥¢¥¿¥Ã¥¯·èÄêÎ¨¤Ç¹¶·â¿Ø¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤À¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬·è¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·è¤á¤ë»þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸¥¿ÈÅª¤Ê»ÑÀª¡£¤¤ç¤¦23Æü¤ÎÂè2Àï¤Ë¸þ¤±¡¢¥ê¡¼¥À¡¼Æ£Ãæ¤â¡Ö¡ÊÁê¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ËÂÐ¤·¡Ë1ÂÐ1¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢1ÂÐ6¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ³«ºö¤ò¡ÈÁ´°÷¥Ð¥ì¡¼¡É¤Ëµá¤á¤¿¡£