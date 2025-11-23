¥»¥ê¥¨A 25/26 Âè12Àá ¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê vs ¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹ »î¹ç·ë²Ì
¥»¥ê¥¨A 25/26¤ÎÂè12Àá ¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¤È¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î23Æü02:00¤Ë¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥¢¥ë¥Æ¥ß¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¤Ï¥â¥¤ー¥º¡¦¥ー¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ô¥³¥ê¡ÊFW¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢ー¥Î¡¦¥Ñ¥êー¥¸¡ÊDF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ï¥É¥¥¥·¥ã¥ó¡¦¥Ö¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥±¥Ê¥ó¡¦¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¡ÊFW¡Ë¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥±¥Ëー¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£45+6Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Î¥Õ¥£¥ê¥×¡¦¥³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£0-1¤È¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥É¥É¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥Ë¥³¥í¡¦¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£ー¥Ë¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
48Ê¬¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥â¥¤ー¥º¡¦¥ー¥ó¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥íー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥ó¥É¥é¥´¥é¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¤Ï7Ê¬¤Ë¥Ë¥³¥í¡¦¥Õ¥¡¥¸¥çー¥ê¡ÊMF¡Ë¡¢84Ê¬¤Ë¥íー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥ó¥É¥é¥´¥é¡ÊMF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ï42Ê¬¤Ë¥¦¥§¥¹¥È¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥±¥Ëー¡ÊMF¡Ë¡¢84Ê¬¤Ë¥Õ¥¢¥ó¡¦¥«¥Ð¥ë¡ÊDF¡Ë¡¢90+3Ê¬¤Ë¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥ß¥ì¥Ã¥Æ¥£¡ÊMF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025-11-23 04:11:02 ¹¹¿·