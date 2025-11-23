¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¾¾»³±Ñ¼ù¡¡5ÂÇº¹8°Ì¤ËÉâ¾å¡¡¿·1W¤ÇÌÔÄÉ¤Ø¡ÖµÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡¡¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹Âè3Æü¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡µÜºê¸©¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹CC¡á¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡13°Ì¤«¤é½Ð¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê33¡áLEXUS¡Ë¤Ï4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»5¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç5ÂÇº¹¤Î8°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¼ó°Ì¥¿¥¤¤«¤é½Ð¤¿ÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±¡Ê40¡á¥Û¥¯¥È¡Ë¤¬67¤Ç²ó¤ê¡¢10¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤¬Í¥¾¡ÀïÀþ¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£2ÆüÌÜ¤Ë1W¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥é¥¦¥ó¥É¸å¤È¤³¤ÎÆü¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë¥Æ¥¹¥È¤·¤¿¾å¤Ç¿·1W¤òÅêÆþ¡£½é¤á¤Æ°®¤Ã¤¿2ÈÖ¤Ç²ñ¿´¤Î°ìÂÇ¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤òÂª¤¨¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¥Û¡¼¥ë¤ò´Þ¤á2ÅÙ¡£5ÈÖ¡¢10ÈÖ¡¢16ÈÖ¤Ê¤É·×5²ó¤âÎÓ¤ËÆþ¤ì¡ÖÀï¤¨¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÏÈÆâ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÏÈ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤®¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¡¢14Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¤Ø²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤Ø¡ÖµÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£