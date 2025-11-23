¡ÚÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè21Àï¡¡ºÇ½ªÆü¡ÛÃæÂ¼ÂÙÊ¿¤¬VºÇÍÎÏ¡¡3ÆüÂ³¤±¤Æ12R1ÏÈ¤ÏÍÍø
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè21Àï¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦JLCÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤ÏºÇ½ªÆü¡¢Í¥¾¡Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç²¦Æ»Ï©Àþ¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæÂ¼ÂÙ¤Ï3ÆüÂ³¤±¤Æ12R1ÏÈ¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¡£Ä´À°ÌÌ¤ò´Þ¤á¤Æ¤«¤Ê¤ê¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥¤¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤À¤±¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤À¡£V³ÎÎ¨¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤È¤ß¤ë¡£µÜÏÆ¤¬½éV¤ò¤«¤±¤ÆÄ©¤à¡£¼ÂÀïµ¤ÇÛ¤ÏÈ´·²¡£ÃæÂ¼ÂÙ¤Ë¥ï¥ó¥ß¥¹¤¢¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤«¡£Æ±¤¸¤¯½éV¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¸¶ÅÄ¤Ï½àÍ¥¤Ç¤Î·þ¤êº¹¤·¤òºÆ¸½¤·¤¿¤¤¡£º½Ä¹¤¬¥«¥É¶¯¹¶ºö¡£ÃÝ²¼¡¢ÀÐËÜ¤ÏÅ¸³«¤¬¸°¤Ë¡£
¡¡¡ã1¡äÃæÂ¼ÂÙÊ¿¡¡Â¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë²ó¤Ã¤¿¸å¤¬¤¤¤¤¡£Ä¾Àþ¤â¾¯¤·Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢Àè¤Ë²ó¤ì¤ÐÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡ã2¡äµÜÏÆÎËÂÀ¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï·è¤á¤ä¤¹¤¤Â¤Ç¤¹¡£Æ»Ãæ¤ÎÂ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë´¶¤¸¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡ã3¡ä¸¶ÅÄÍº¼¡¡¡¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÂ¡¢·þ¤êº¹¤·¤¿»þ¤Î¥¿¡¼¥ó¤Î´¶¤¸¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£3ÏÈ¤Ê¤é½àÍ¥¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£
¡¡¡ã4¡äº½Ä¹ÃÎµ±¡¡¹Ô¤Â¤ÎÉôÊ¬¤ÏÂç¾æÉ×¡£Ä¾Àþ¤Ï¾å¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢Æ»Ãæ¤Î¶¥¤Ã¤¿´¶¤¸¤äÁà½ÄÀ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ã5¡äÃÝ²¼Âç¼ù¡¡Í¥¾¡Àï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¤ÎÊý¤¬Æñ¤·¤¤¡£
¡¡¡ã6¡äÀÐËÜÍµÉð¡¡½àÍ¥¤¬º£Àá¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¡¼¥ó¤Î¥°¥ê¥Ã¥×´¶¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½ÐÂ¤â¿¤Ó¤â¤¤¤¤¡£