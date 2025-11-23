¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤ËÉñ¤¤¹þ¤ó¤À¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ö¤¨¡Á¡Á¤Ã¡×¡Ö´ò¤·¤¤¤´Êó¹ð¡×¡¡°úÂà¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ë½ËÊ¡»¦Åþ
ÅÄÃæ·º»ö¤µ¤ó¤¬·ëº§Êó¹ð
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÊ¿¾»¸ÞÎØÂåÉ½¡¦ÅÄÃæ·º»ö¤µ¤ó¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤ÈÏÂÁõ¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¸ø³«¡£31ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êó¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â½ËÊ¡¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï22Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£²Ã¤¨¤Æ¡Ö¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ò¤È¤Ä¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¾ÀÜ¤´°§»¢¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤»¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÆü¡¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï½ËÊ¡¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¤Ë´ò¤·¤¤¤´Êó¹ð¤òÊ¹¤±¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¡Á¡Á¡Á¤Ã¡¡¤¨¡Á¡Á¡Á¤Ã¡¡¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£Æó½Å¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤ï¡¼¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡Ö·º»ö¤¯¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¡¡¤½¤·¤Æ¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï²¬»³½Ð¿È¡£2011Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢13Ç¯Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï16¡¢17Ç¯¤Ë2°Ì¡¢18Ç¯¤Ë3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¤Ç¯¤Î¸ÞÎØÏ¢ÇÆ²¦¼Ô¡¦±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤â3ÅÙ½Ð¾ì¡£18Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Ë¤âÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ëÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¡£Áí¹ç18°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2022Ç¯4·î¤Ë¶¥µ»¤«¤é¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¡£¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¥³¡¼¥Á¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¡¦NHKÇÕ¤Ç¤ÏÂç²ñ¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë