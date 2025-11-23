¥½¥·¥¨¥À¡¡Éüµ¢¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤¬¾×·â50mÃÆ!1Ç¯8¥«·î¤Ö¤êµÕÅ¾¾¡Íø¾þ¤ë¡¡µ×ÊÝ¤Ï¸åÈ¾15Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì
¡¡¡þ¥¹¥Ú¥¤¥ó1ÉôÂè13Àá¡¡R¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É3¡¼1¥ª¥µ¥¹¥Ê¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡¥Ñ¥ó¥×¥í¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Ï22Æü¡¢Å¨ÃÏ¥ª¥µ¥¹¥ÊÀï¤Ë3¡¼1¤È¾¡Íø¡£µÕÅ¾¾¡Íø¤Ï24Ç¯3·î¤Î¥°¥é¥Ê¥ÀÀï¡Ê¡û3¡¼2¡Ë°ÊÍè1Ç¯8¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê24¡Ë¤Ï2¡¼1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¸åÈ¾15Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£ÆÀÅÀ¤Ë¤ÏÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¾¡¤ÁÅÀ3³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½ÀïÌÀ¤±½éÀï¤ò·Þ¤¨¤¿µ×ÊÝ¤Ï2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£»î¹ç¤ÏÁ°È¾42Ê¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¼ºÅÀ¡£Á°È¾¤ò0¡¼1¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾8Ê¬¡¢MF¥Ö¥é¥¤¥¹¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬Æ±ÅÀÃÆ¡£MF¥½¥ì¡¼¥ë¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¼õ¤±º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÊý¸þ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¾è¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÆ±14Ê¬¡¢µ×ÊÝ¤¬¥Ô¥Ã¥ÁÏÆ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤¹¤ëÃæ¡¢MF¥²¥Ç¥¹¤¬FW¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤«¤éÍ¥¤·¤¤¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ÇµÕÅ¾ÃÆ¡£Ä¾¸å¤ÎÆ±15Ê¬¡¢µ×ÊÝ¤ÏMF¥²¥Ç¥¹¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¡£MF¥²¥Ç¥¹¤ÏÅÓÃæ¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÉÔËþ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¾Ð´é¤Çµ×ÊÝ¤ÈÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±37Ê¬¡¢¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMF¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¡£ÃæÈ×¤Ç¼«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤ÆÌ£Êý¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¤Ë±¿¤Ö¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç³ê¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é±¦Â¤Ç¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Áê¼êGK¤¬·üÌ¿¤ËÌá¤Ã¤ÆËÉ¤´¤¦¤È¤¹¤ë¤â¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÉÕ¶á¡¢Ìó50¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤«¤é¤Î¾×·âÃÆ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¤ªº×¤ê¥à¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÏÁ°Àþ¤Ç¥¿¥á¤òºî¤ë¤Ê¤ÉMF¥½¥ì¡¼¥ë¤È¤Î¹¥Ï¢·È¤«¤éÌ£Êý¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤Ê¤ÉÊ³Æ®¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬º¸Â¤Ç¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êGK¤ÎÀµÌÌ¡£ÆÀÅÀ¤Ë¤ÏÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¾¡¤ÁÅÀ3³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢4¾¡4Ê¬¤±5ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ16¤ÈÀ¹¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£