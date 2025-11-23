¡Ú¥Ü¡¼¥Èµ¼Ô¥³¥é¥à¡¡»øº²8¿Í½°Á´°÷½¸¹ç¡ª¡Ê»³¸ýÏÂÉ§¡Ë¡ÛËö±ÊÏÂÌé¡¡¤â¤¦°ìÃú¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤«
¡¡10·î¤ÎÄÅ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇSG½éÍ¥½Ð½éV¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ëö±ÊÏÂÌé¡£¸åÇÚ¤ÎÄê¾¾Í¦¼ù¤ËÂ³¤¯5000ÈÖÂæ2¿ÍÌÜ¤ÎSGÇÆ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢³ÍÆÀ¾Þ¶â¤â1²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Í½Áª¼ó°Ì¤Î»³ºê·´¤¬½àÍ¥¤ÇÇÔ¤ì¤ÆÍ¥¾¡Àï1¹æÄú¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Î®¤ì¤Ï°ìµ¤¤ËËö±Ê¡£¤¿¤À¡¢Í¥¾¡Àï¤ÏÁ°ÉÕ¤±Äú¤â¤¤¤Æ¸·¤·¤¤¿ÊÆþ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥È¥Ã¥×¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢µÞ¤Ê1¹æÄú¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Í¥¾¡¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë½Å°µ¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤¹¤ë»þ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¾×·â¤À¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö3Ç¯Á°¤ÎÂ¿ËàÀî¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÎÍ¥¾¡Àï¤Ç¤¹¡£2ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉºÇ¸å¤Ç¿¶¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥Ã¥È¤Ëµ¢¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡¢¤É¤ó¤Þ¤¤¡¢¤É¤ó¤Þ¤¤¤È¸À¤ï¤ì°Ö¤á¤é¤ì¤ÆµÞ¤ËÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤³¤Î¼ºÇÔ¤òÎÈ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¸å¤Ëº£¤ÎÌÜÉ¸¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤é¾Þ¶â6°Ì¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¾Þ¶â²¦¡£¤³¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡Ê¡²¬¤ÏÏ¢Â³Í¥¾¡Ãæ¤Î½àÃÏ¸µ¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£