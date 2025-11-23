¡Ú¥Ü¡¼¥Èµ¼Ô¥³¥é¥à¡¡»øº²8¿Í½°Á´°÷½¸¹ç¡ª¡Êºä¸µ¿¿°ì¡Ë¡Û¼Äºê¸µ»Ö¡¡Èá´ê¤ÎÊ¡²¬½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø
¡¡Ê¡²¬»ÙÉô¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¼Äºê¸µ»ÖÁª¼ê¡£Ê¡²¬¿åÌÌ¤Ï½ãÃÏ¸µ¿åÌÌ¤Ë¤Ê¤ë¡£Ê¡²¬¾¡Î¨¤Ï7.32¤Ç¡¢31Í¥½Ð5V¤È¤µ¤¹¤¬¤Î¿ô»ú¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢G1°Ê¾å¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£4·î¤ÎG1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥Ã¥×¡Ê72¼þÇ¯µÇ°¡Ë¤Ç¤Ï2¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÍ¥°Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉÔÍø¤Ë¤è¤êÁª¼êÀÕÇ¤³°¤ÎÅ¾Ê¤¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊ¡²¬¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯³Í¤êÆ¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¡È³Í¤ì¤¿¡É¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë¶É¤¢¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¡Ä¡×¤È²ù¤·¤¤»×¤¤¡£Ê¡²¬°Ê³°¤Ç¤â16Ç¯10·î¤Î½»Ç·¹¾¹â¾¾µÜµÇ°°ÊÍè¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢SG¤Ç¤Ï¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÍ¥½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Í¥½Ð¡¢G1¤Ç¤Î3Í¥½Ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï28°Ì¤ÇÊ¡²¬Æþ¤ê¡£ºÆ¤ÓÄºÅÀ¤Çµ±¤¯»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ø¤Î½ç°Ì¤âÈùÌ¯¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Î³«ºÅ¾ì¤ÏÊ¡²¬¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¾¡Éé¤É¤³¤í¡£Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢³Í¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Ê¡²¬¤Ç¤ÎÆÃÊÌ½é¥¿¥¤¥È¥ë¤¬SG¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£