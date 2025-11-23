¡Ú¥Ü¡¼¥Èµ¼Ô¥³¥é¥à¡¡»øº²8¿Í½°Á´°÷½¸¹ç¡ª¡ÊÃÝÂ¼À¿Æó¡Ë¡ÛÅÏÊÕÍ¥Èþ¡¡¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦
¡¡¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ë¤ÏÃÏ¸µÊ¡²¬»ÙÉô¤«¤éÀîÌî²êÍ£¡¢¾®ÌîÀ¸Æà¡¢ÅÏÊÕÍ¥Èþ¤Î3¿Í¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£Á´¹ñ¶þ»Ø¤ÎÆñ¿åÌÌ¡£Áö¤ê´·¤ì¤¿ÃÏ¸µÀª¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡¢ÅÏÊÕ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£º£Ç¯¤Ï°ìÈÌÀï¥ª¥ó¥ê¡¼¤Ê¤¬¤é½÷»ÒºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë5V¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¡¢Áª¹Í½ç°Ì4°Ì¤Ç¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë5ÅÙÌÜ¤ÎV¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î¤Î°²²°¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè15Àï¡¦¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕ¡×¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£½éÆü¥É¥ê¡¼¥à¤ò´Þ¤à³«Ëë3Ï¢¾¡¤«¤é¤Î¥ª¡¼¥ë3Ï¢ÂÐV¡£È´·²¤Î°ÂÄê´¶¤È¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿Í¥¾¡¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡Öº£¸å¤â°ì½ï¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¡¼¥ó¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤·¤ÆÊ¡²¬¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î»°¹ñ¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè17Àï¡×¤Ç¤âÍ¥½Ð3Ãå¤È¡¢¹¥Ä´¤Ï¥¡¼¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£½éÀï¤Î11R¥É¥ê¡¼¥àÀï¤Ï4¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤ÇÎ®¤ì¤Ë¾è¤ì¤ì¤ÐVÀïÀþ¤ò¥ê¡¼¥É¤Ç¤¤ë¡£½÷»Ò¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¹¶·âÎÏ¤ÇÂç¤¤¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£