¡¡¤³¤Î¶È³¦¤Ë¼«Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï11Ç¯Á°¡£±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·ÊÆµ¼Ô¤ËÃ´Åö¤ÎÀèÇÚ¤¬¡ÖÈà¤Ï¤¤Ã¤È¾ÍèSG¤ò¾¡¤Ä¤È»×¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬»³ÅÄ¹¯Æó¤À¤Ã¤¿¡£ÀÚ¤ìÌ£È´·²¤Î¥¿¡¼¥ó¤Ï¥»¥ó¥¹¤Î²ô¡£ÏÃ¤ò¤¹¤ì¤ÐÆ¬¤Î²óÅ¾¤ÎÁá¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Û¤É¤ÎÅ·Éê¤ÎºÍ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬SG¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£SG½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿14Ç¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç32Àá¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ4²ó¤ÎÍ¥½ÐÎò¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤ÀÄºÅÀ¤ÏÌ¤ÅþÃ£¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤âÆ±ÍÍ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Áá½Ï¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ¼Â¤ÏÈÕÀ®·¿¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÍ¥½Ð¡¢Í¥¾¡¤ò½Å¤ÍÁ°´ü¤Ï8.07¤Î¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¡£¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¾¡Î¨1°Ì¤Î±ÉÍÀ¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£º£²ó¤ÏÍ¥½Ð¥Î¥ë¥Þ¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤ÎÉñÂæ¤ÏÄÌ»»8Í¥½Ð4V¤ÈÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÊ¡²¬¤À¤±¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ëº´²ì»ÙÉô¤Ï»Õ¾¢¤ÎÊöÎµÂÀ¤Î¤Û¤«¡¢µÜÃÏ¸µµ±¡¢Ëö±ÊÏÂÌé¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê·÷Æâ¡£º´²ì¡ÈÂè4¤ÎÌð¡É¤È¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë²¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£