¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆCNN¥Æ¥ì¥Ó¤Ï22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÍèÇ¯1·î¤ÎÈ¯Â1Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸å¡¢³ÕÎ½¤ä¹â´±¤é¤ò¸òÂå¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£À¯¸¢Æâ¤Î´ÑÂ¬¤È¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¤ä¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤Ê¤É¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯1·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿Âè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢³ÕÎ½¤é¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿Âè1¼¡À¯¸¢»þÂå¤Î¶µ·±¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ãé¿Ã¤ò½ÅÍÑ¤·¤ÆÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤¿¿Í»öÀ¯ºö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CNN¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¯¸¢Æâ¤Ç¤Ï²½ÀÐÇ³ÎÁ¤ÎÁý»º¤Ê¤ÉÀ¯¸¢¤Î¸øÌó¤ò½ä¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¤Î¥é¥¤¥ÈÄ¹´±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÃÙ¤¤¤È¤ÎÉÔËþ¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£