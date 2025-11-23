ÊÆ¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢ÏÂÊ¿°Æ¶¨µÄ¤Ø¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¡¢¸ò¾Ä¤Ë´Þ¤ß
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÅö¶É¼Ô¤Ï23Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤ÇÊÆ¹ñ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¼¨¤·¤¿ÏÂÊ¿°Æ¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±ÑÊ©ÆÈ°Ë¤â»²²Ã¡£ÏÂÊ¿°Æ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¶Ë¤á¤ÆÉÔÍø¤ÊÆâÍÆ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë½¤Àµ¤òµá¤á¤ë¹½¤¨¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÏÂÊ¿°Æ¤¬ºÇ½ª°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¡¢¸ò¾Ä¤Ë´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¸ò¾ÄÃÄ¥È¥Ã¥×¤Ë¥¤¥¨¥ë¥Þ¡¼¥¯ÂçÅýÎÎÉÜÄ¹´±¤òÇ¤Ì¿¡£
¡¡ÊÆÅö¶É¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥ê¥¹¥³¥ëÎ¦·³Ä¹´±¤Ï´û¤Ë¥¸¥å¥Í¡¼¥ÖÆþ¤ê¤·¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤È¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï23Æü¤ËÅþÃå¤¹¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï22Æü¡¢ÏÂÊ¿°Æ¤¬ºÇ½ª°Æ¤«¤É¤¦¤«µ¼ÔÃÄ¤ËÌä¤ï¤ì¡Ö¥Î¡¼¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÊýË¡¤ÇÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï27Æü¤ò¹ç°Õ¤Î´ü¸Â¤È»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡EU¼çÆ³¤Ç22Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¼óÇ¾²ñ¹ç¸å¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ï¡Ö¹ñ¶Àþ¤ÏÉðÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤ÏÌÀ³Î¤À¡×¤È¸ÀÌÀ¡£¿¯Î¬¤Î·ë²Ì¡¢ÎÎÅÚ³ä¾ù¤¬À¸¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ËÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÄó°Æ¤âÍ«Î¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¯¤®¤ò»É¤·¤¿¡£