YOSHIKI¡¡¹È¤ËÀ÷¤á¤¿!ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥µ¥¦¥¸À¤³¦°ä»º¡Ö¥Ø¥°¥é°äÀ×¡×¤ÇÃÂÀ¸Æü¥³¥ó¥µ¡¼¥È
¡¡X¡¡JAPAN¤ÎYOSHIKI¤¬¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Î20Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡Ö¥Ø¥°¥é°äÀ×¡×¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í½é¤Ç¡ÖÎò»ËÅª¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Ì´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤È½¼¼Â´¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯Îð¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖXºÐ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÀáÌÜ¡×¤È¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÊÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¿ôÀéËÜ¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ëÃæ¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ô¥¢¥Î¤ÇÂåÉ½¶Ê¡Ö¹È¡×¤ò±éÁÕ¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¾ÈÌÀ¤¬Ìó2000Ç¯Á°¤ÎÃã¿§¤¤µð´ä¤Ç¤Ç¤¤¿°äÀ×¤ò¿¼¹È¤ËÀ÷¤á¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç½ø¾Ï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÂè°ì¾Ï¤ò·Þ¤¨¤ë¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Æ¥Î¡¼¥ë²Î¼ê¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ü¥Á¥§¥Ã¥ê¤éÀ¤³¦Åªµð¾¢¤Î¤ß¤¬¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¡£ÆüËÜ¤È¤Î¹ñ¸ò¼ùÎ©70¼þÇ¯¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡¢¼«¿È¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿·Á¤À¡£À¤³¦°ä»º¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ï1994Ç¯¤ËÆàÎÉ»Ô¡¦ÅìÂç»û¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È°ÊÍè31Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¤Ë3²óÌÜ¤Î¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ËÜ³Ê¥é¥¤¥Ö¤Ï½é¤á¤Æ¡£º£²ó¤Ï¥É¥é¥à¥×¥ì¡¼¤ÏÉõ°õ¤·¤¿¤¬¥Ô¥¢¥Î¤Ç12¶Ê¤òÈäÏª¡£¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢»ä¤Ïº£Æü¤Þ¤Ç¤³¤³¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ï¤¸¤áÎ¾¿Æ¡¢HIDE¤µ¤ó¤éË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¡ÖENDLESS¡¡RAIN¡×¤ò±éÁÕ¤·¤¿¡£
¡¡¡þ¥Ø¥°¥é°äÀ×¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ËÌÀ¾Éô¤Ë¤¢¤ëµª¸µÁ°1À¤µª¤«¤éµª¸µ1À¤µª¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ê¥Ð¥Æ¥¢¿Í¤¬ÃÛ¤¤¤¿¸ÅÂåÅÔ»Ô¡£´ä¤ÎÊÉÌÌ¤ËÁõ¾þ¤ò»Ü¤·¤¿´ä·¢Êè¤Ê¤É100°Ê¾å¤¬È¯·¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2008Ç¯¡¢Æ±¹ñ½é¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£19Ç¯9·î¤Þ¤Ç¸¶Â§¡¢´Ñ¸÷¤Ç¤ÎÆþ¹ñ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µòÅÀÅÔ»Ô¤Î¥¢¥ë¥¦¥é¤Ë¤Ï¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤âÂ¿¤¤¡£¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤«¤é¥¢¥ë¥¦¥é¤Þ¤Ç¤Ï¶õÏ©¤ÇÌó1»þ´Ö45Ê¬¡£¸½ÃÏ¤ÏÆüÃæ50ÅÙ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤È¤·¤Æ´Ñ¸÷¤Ë¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¡£