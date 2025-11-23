STARTO ENTERTAINMENT所属グループKEY TO LITの岩大昇（23）が、ミュージカル「ロマンティックス・アノニマス」（26年3月1日から、東京建物Brillia HALL）に主演することが22日、分かった。シャイな男女の恋を描くロマンチック・コメディー。ヒロインを女優の吉柳咲良（21）が務める。

岩と吉柳、歌唱力に定評のある若手コンビがタッグを組む。近年、岩はミュージカル作品でも活躍し、昨年の主演作「ニュージーズ」での好演が記憶に新しい。今作では、人とのコミュニケーションが苦手で内向的な青年・ジャン＝ルネを演じる。

日本初演ミュージカルの主演という大役に「緊張感やプレッシャーもありますが、このような機会をいただけて本当にありがたく、ワクワクしています」と襟を正した。演出はスコット・シュワルツ氏とは初タッグ。「どんな自分が引き出されるのか楽しみです」と胸を躍らせた。

吉柳はアーティスト活動も行う“二刀流”で、歌唱力はお墨付き。演じるアンジェリーは、内気な性格だが天才的なセンスを持つチョコレート職人という役どころ。「優しく寄り添えるような時間をお届けできるよう努めさせていただきます」とコメントした。4月1日から大阪でも上演。