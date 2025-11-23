YOSHIKI¡ÈÃÂÀ¸Æü¸ø±é¡É¥µ¥¦¥¸À¤³¦°ä»º¤ò¹È°ì¿§¤Ë¡Ö¡Ø£ØºÐ¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×ÆüËÜ¿Í½é¤Î°Î¶È
X¡¡JAPAN¤ÎYOSHIKI¤¬20Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¢¥ë¥¦¥é¤Î¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦°ä»º¡ÖHegra¡Ê¥Ø¥°¥é¡Ë¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¸ø±é¡ÖHegra¡¡Candlelit¡¡Classics¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÆ±½ê¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£3ÅÙÌÜ¤Î¼ó¤Î¼ê½Ñ¸å½é¤È¤Ê¤Ã¤¿³¤³°¸ø±é¤Ç¡¢¡Ö¹È¡×¡ÖENDLESS RAIN¡×¤Ê¤ÉÁ´12¶Ê¤ò¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¤ÏÌó2000Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¸ÅÂå°äÀ×¡£²¿Àé¥«½ê¤â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿YOSHIKI¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤ë¤Û¤É¤Î¿ÀÈëÅª¤Ê¶õ´Ö¡£¿ôÀéËÜ¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾È¤é¤¹¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤ÎÃæ¡¢YOSHIKI¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÆ±¹ñ²¦¼¼´Ø·¸¼Ô¤äÀ¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¶Ã²¡£ÂåÉ½¶Ê¡Ö¹È¡×¤Ç¤Ï²»¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°äÀ×¤¬¿¼¹È¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢¹È¤È¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ô¥¢¥Î¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¼Â¸½¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
ÅÚÃÏ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤â¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»É·ã¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤¿¤Æ¡×¤È¡¢À¤³¦Åª¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥¿¡¼¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥Þ¡¼¥í¥Õ»á¤È³«±é¤Î¿ô»þ´ÖÁ°¤Ë¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖALULA¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¡£ÃÏÌ¾¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤ë¿è¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡Öº£Æü¤«¤é¡ØXºÐ¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÊó¹ð¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇÂç¤¤Ê½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£
Îò»ËÅª¸ø±é¤ò·Ð¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î½ø¾Ï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÀ¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤Ê½¼¼Â´¶¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¡Ö¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤«¤é¹½¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸æ²¸¤ÏÊÖ¤¹¤Î¤Ç´èÄ¥¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£ÁÔÂç¤Ê²»³Ú¤ÎÊª¸ì¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£