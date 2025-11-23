¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óvs¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹ »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¡Û(¥â¥ê¥Ë¥å¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó 0-2(Á°È¾0-0)¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥¯]¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹(63Ê¬)¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î(69Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥¦]¥È¥ë¡¦¥¢¥í¥³¥À¥ì(50Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥´¥á¥¹(77Ê¬)
[¥¯]¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥¨¥Ò(4Ê¬)¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î(59Ê¬)¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹(66Ê¬)
´Ñ½°:29,976¿Í
¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó 0-2(Á°È¾0-0)¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥¯]¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹(63Ê¬)¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î(69Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥¦]¥È¥ë¡¦¥¢¥í¥³¥À¥ì(50Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥´¥á¥¹(77Ê¬)
[¥¯]¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥¨¥Ò(4Ê¬)¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î(59Ê¬)¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹(66Ê¬)
´Ñ½°:29,976¿Í