¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¡Û(¥â¥ê¥Ë¥å¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)

¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó 0-2(Á°È¾0-0)¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹

<ÆÀÅÀ¼Ô>

[¥¯]¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹(63Ê¬)¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î(69Ê¬)

<·Ù¹ð>

[¥¦]¥È¥ë¡¦¥¢¥í¥³¥À¥ì(50Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥´¥á¥¹(77Ê¬)

[¥¯]¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥¨¥Ò(4Ê¬)¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î(59Ê¬)¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹(66Ê¬)

´Ñ½°:29,976¿Í