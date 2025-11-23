¥Ö¥é¥¤¥È¥óvs¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¡Û(AMEX¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó 2-1(Á°È¾0-1)¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥é]¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯(71Ê¬)¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ò¥ó¥·¥§¥ë¥¦¥Ã¥É(84Ê¬)
[¥ì]¥¤¥´¡¼¥ê¡¦¥Á¥¢¥´(29Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥é]¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥Ü¥¹¥«¥ê(15Ê¬)¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹(64Ê¬)¡¢¥Ö¥é¥ä¥ó¡¦¥°¥ë¥À(90Ê¬+1)¡¢¥Ð¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó(90Ê¬+4)
[¥ì]¥À¥ó¥´¡¦¥ï¥Ã¥¿¥é(36Ê¬)¡¢¥Ó¥¿¥ê¡¼¡¦¥ä¥Í¥ë¥È(90Ê¬+5)
