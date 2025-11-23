¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹vs¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ª¡¼¥ë ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[11.22 ¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè13Àá](¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¦¥¢¥ì¥Ê)
¢¨26:45³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹]
ÀèÈ¯
GK 22 ¥ì¥à¥³¡¦¥Ñ¥¹¥Õ¥§¡¼¥ë
DF 3 ¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥¬¡¼¥¨¥¤
DF 15 ¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ð¡¼¥¹
DF 37 ¥è¥·¥×¡¦¥·¥å¥¿¥í
DF 41 ¥¸¥§¥é¡¦¥¢¥ë¥À¡¼¥¹
MF 6 ¥æ¡¼¥ê¡¦¥ì¥Ø¡¼¥ë
MF 8 ¥±¥Í¥¹¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼
MF 10 ¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥°¥í¥Õ
MF 11 ¥ß¥«¡¦¥´¥É¥Ä
MF 17 ¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥¨¥É¥Ð¡¼¥ë¥»¥ó
FW 25 ¥Ü¥¦¥È¡¦¥Ù¥°¥Û¥ë¥¹¥È
¹µ¤¨
GK 1 ¥Ó¥Æ¥¹¥é¥Õ¡¦¥ä¥í¥·¥å
GK 52 P. Reverson
DF 4 ÈÄÁÒÞæ
DF 5 ¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¡¦¥ï¥¤¥ó¥À¥ë
DF 24 ¥¸¥ç¥ë¥·¡¼¡¦¥â¥¥ª
MF 16 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥³¡¼¥Í¥ë
MF 18 ¥Ç¥¤¥Ó¥£¡¦¥¯¥é¡¼¥»¥ó
MF 28 ¥¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ä¥¸¥à
MF 48 ¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¹¥Æ¥å¥¢
FW 7 ¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥â¥í
FW 9 ¥«¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥É¥ë¥Ù¥ê
FW 43 ¥é¥ä¡¼¥ó¡¦¥Ö¥Ë¡¼¥À
´ÆÆÄ
Fred Grim
[¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ª¡¼¥ë]
ÀèÈ¯
GK 1 S. van Gassel
DF 2 I. Bronkhorst
DF 3 R. Meissen
DF 4 C. Widell
DF 17 N. Martens
MF 10 N. Naujoks
MF 20 L. Hartjes
MF 23 I. Yegoian
FW 11 G. de Regt
FW 30 D. Sanches Fernandes
FW 33 J. Bergraaf
¹µ¤¨
GK 16 C. Raatsie
DF 5 S. Henderikx
DF 14 L. Schouten
DF 15 S. Janssen
MF 6 A. Carlén
MF 25 S. Middendorp
MF 34 N. El Hamdaoui
FW 9 S. Włodarczyk
FW 22 ¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ß¥È¥Ó¥Ã¥Á
FW 29 M. van Duinen
´ÆÆÄ
Ruben den Uil
¢¨26:45³«»Ï
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
